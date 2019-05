Politiet evakuerer beboere rundt Vallø etter å ha funnet nok en bombe

Det melder Sørvest politidistrikt på Twitter natt til torsdag. Da bombefunnet ble gjort onsdag, ble alle arbeidere på stedet evakuert, men første evaluering var at beboere ikke behøvde å haste med å evakuere.

– Per nå er det ingen fare for at bomben skal gå av, sa politiets innsatsleder Line Andresen Olstad til Tønsbergs Blad onsdag.

Nå vurderer imidlertid politiet det dit hen at beboere innen en radius av en kilometer fra funnet må evakuere boligene sine innen klokken 9 torsdag. Hvis de ikke har noe sted å dra til, står Slagen samfunnshus og Slagenhallen åpen fra klokka 8.30.

Undersøker bomben

– Grunnen til evakueringen i dag er at forsvaret skal undersøke bomben. Beboere vil få beskjed om når de kan flytte tilbake, mest sannsynlig i morgen kveld. Ny evakuering vil skje når bomben skal håndteres. Info om dette bli gitt etter undersøkelsene, opplyser politiet torsdag.

Dette er langt fra første gang det er funnet bomber fra 2. verdenskrig den gamle raffineritomta, der det for øyeblikket pågår en storstilt opprydning. Bare siden mars i fjor er det gjort syv funn. Hver gang blir anleggsarbeidet stoppet. Politiet i Tønsberg har fått ekstrautgifter på flere hundre tusen kroner, og lokale restauranter mister kunder. Men foreløpig har ingen fysisk skade skjedd.

Politiet vet foreløpig ikke hvor stor flybomben er, og hvordan den skal håndteres. I 2027 valgte de å sprenge en udetonert bombe på grunt vann, ved Forsvarets anlegg på øya Rauer, like utenfor Engelsviken i Fredrikstad. Drønnet forplantet seg over store deler av Oslofjorden.

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter forklarte den gang prosessen for tb.no:

– De plasserer bomben på havets bunn. Den blir liggende på 4–6 meters dyp, der det legges en del ferskt sprengstoff rundt den gamle bomben. Når det nye sprengstoffet avfyres, vil også sprengstoffet i den gamle bomba eksplodere. Ved å gjøre dette under vann, vil vannmassene gjøre at vi fragmenter og splinter av bomben ikke flyr for langt. Hadde vi lagt bomben på et dypere nivå, ville vi kunnet få en større trykkbølge som kunne gjort større skader på havbunnen. Nå får trykkbølgene ventilert seg til luft. Det er dermed ingen store konsekvenser for miljøet. Heller ikke fisk.

Angrepet helt på slutten av krigen

Angrepet på Vallø, som bomben stammer fra, er et blodig kapittel i norsk krigshistorie.

Wikipedia oppsummerer det slik:

Et luftangrep mot oljeraffineriet på Vallø utenfor Tønsberg, ble utført av britiske bombefly mot slutten av andre verdenskrig.

Angrepet begynte omkring klokka 23.25 25. april 1945, da 119 fly plutselig dukket opp: 107 fire-motors Lancaster- og tolv mindre to-motors Mosquito-fly (markeringsfly) fra Bomber Commands femte gruppe ved basen Lincolnshire i England.

Raffineriet ble betydelig skadet og området rundt rasert: Over 30 bolighus ble ødelagt og tapet- og sandpapirfabrikken på halvøya utradert. 53 nordmenn og et ukjent antall tyske soldater og russiske krigsfanger ble drept.