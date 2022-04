Polestar oppdaterer 2

Polestar annonserte denne uken noen oppdateringer av sin Polestar 2. De største oppdateringene kommer til den billigste modellen.

Polestar 2 Standard Range Single Motor (SRSM) får nå større batterikapasitet og høyere ladeeffekt. Kapasiteten økes fra 64 til 69 kilowattimer (67 kilowattimer netto), som gir en rekkeivdde på 474 kilometer mot 420 kilometer tidligere. Dette skyldes at Polestar har tatt i bruk battericeller med høyere energitetthet.

De øker også ladehastighet til 130 kilowatt, opp fra 116 kilowatt. Maksimal motoreffekt økes til 170 kilowatt, men det er samme motor som tidligere.

Oppdateringen er ikke uventet. Spesifikasjonene her er det samme som i Volvo XC40 med forhjulstrekk. Denne ble lansert høsten 2021.

Prisen for den oppdaterte Polestar 2-varianten er 369.000 kroner før tilvalg.

Endringer i design

Polestar har også gjort noen mindre designendringer på alle modeller, som kan leveres i to nye farger. Magnesiumdetaljer er heretter standard på alle varianter, felgene har fått ny design, setene kan fås i en ny farge, og andre interiørdetaljer er endret.

De som kjøper Performance-varianten får nå Polestars ytelsesoppdatering som standard. Dette er en oppdatering som kan kjøpes til varianten med firehjulstrekk, og som reduserer null til hundre-tiden fra 4,7 til 4,4 sekunder og øker motoreffekten fra 300 til 350 kilowatt.

Varmepumpen skal også ha blitt forbedret i de utgavene som har denne, og luftkvalitetsensoren i bilene har blitt oppgradert og kan nå vise svevestøv i luften på utsiden i en ny app på infotainmentskjermen.

Redusert karbonavtrykk

Polestar hevder for øvrig at karbonavtrykket i modellene er redusert med 750 kg. Dette fordi de har byttet leverandør av aluminium som brukes til å produsere en redisgnet bunnplate i batteripakken. Smelteverket benytter fornybar energi, som reduserer CO 2 -utslippet. Felgene skal også produseres med lavkarbonaluminium, som gir ytterligere 600 kg redusert CO 2 -utslipp.

De nye variantene av bilen leveres fra september i år.