Polen ber Norge dele olje- og gassinntekter som følge av krigen

Han deltok lørdag på en konferanse for ungdommer i Warszawa, ifølge TVN24, som siteres av VG.

– Noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele dette gigantiske overskuddet, oppfordret statsministeren ungdommene som var til stede.

Morawiecki mener Norge indirekte tjener på Vladimir Putins krig mot Ukraina. «Et lite land med fem millioner innbyggere» vil få olje- og gassinntekter på over hundre milliarder euro, ifølge Morawiecki.

Han henvendte seg også til nordmenn direkte.

– Kjære norske venner. Det er ikke normalt, det er ikke rettferdig. Dere drar indirekte nytte av krigen forårsaket av Putin. Tilfeldig, selvfølgelig, for krigen i Ukraina er ikke Norges feil, men dere tjener indirekte på krigen, sa Morawiecki.

– De bør dele raskt. Jeg sier ikke at det er nødvendig for Polen, men for Ukraina, for de som er mest berørt av denne krigen, la han til.

Prisene på olje, og i enda større grad naturgass, økte kraftig i perioden i forkant av Russlands invasjon, og etter at invasjonen begynte 24. februar.

I mars skrev Dagens Næringsliv at Norges olje- og gassinntekter i 2022 kunne bli på 1.750 milliarder kroner – seks ganger høyere enn det regjeringen tidligere hadde anslått.