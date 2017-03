– Poenget er ikke å fjerne folk, men å la maskiner gjøre oppgaver de kan bedre enn mennesker

Ivar Aasen/Nordsjøen: Bak hvite florlette skyer kunne den blå himmelen skimtes over Nordsjøens nye, svarte gullgruve. Her, på Utsirahøyden, denne geologiske høydeformasjonen ute i havet, ligger et godt knippe av norsk sokkels nye oljefelt: Gina Krog. Giganten Johan Sverdrup. Herfra, fra boligkvarteret på Ivar Aasen kan man se Lundins Edvard Grieg-plattform et stykke unna.

Under havbunnen på 112 meters dyp ligger mellom 150 og 200 millioner fat olje skal hentes opp de neste årene.

Men operatøren, Aker BP – tidligere kjent som Det norske – har forsøkt å legge til rette for digitalisering og automatisering av plattformen, slik at den blant annet kan fjernstyres fra land.

– Ble sabotert av ingeniører

Dette temaet var i sin tid en så opphetet diskusjon at daværende administrerende direktør i Det norske, Erik Haugane, følte seg sabotert av sine egne ingeniører. Haugane ønsket seg nemlig ikke et kontrollrom på plattformen i det hele tatt.

– Jeg forsøkte å få med lisenspartnerne og egne ingeniører på at vi ikke skulle ha et offshore kontrollrom på Ivar Aasen, da denne funksjonen kan løses mye bedre og billigere fra land. Etter å ha tilbakevist alle forsøk på tekniske motargument begynte man rett og slett å sabotere beslutningsprosessene, fortalte Haugane til Teknisk Ukeblad etter at han sluttet i selskapet.