Plattformen skal være klar for Johan Sverdrup neste år. Men Aibel mangler 400 fagfolk som ikke finnes i Norge

Den spektakulære løfteoperasjonen ble gjennomført i Førresfjorden, øst for Haugesund med involvering av mellom 10 og 12 fartøy med ulik størrelse og funksjon. Kranfartøyet Sleipnir, som kan løfte 20 000 tonn ved bruk av to kraner samtidig, gjennomførte tre tungløft-operasjoner på under tre døgn.