Nordic Aquafarms

Planlegger to landbaserte oppdrettsanlegg i USA: – Naturlig å produsere maten der folk bor

Det finnes ikke teknologi for å hindre at fisken blir forgiftet. Trikset er å begrense skadene om det skulle skje, mener leder for Nordic Aquafarms. Selskapet satser på landbasert oppdrett i USA.