Pilotskolesjef etter Larvik-ulykken: Ingen tekniske feil på flyet

– Alle flyene våre er så å si helt nye. Vi har ingen grunn til å tro at det har vært noe teknisk feil på flyet som var involvert i ulykken, sier pilotskolesjef Frode Granlund ved Pilot Flight Academy til NTB.

Tirsdag morgen havarerte et av skolens småfly i et skogområde i Larvik. En flyinstruktør og to elever mistet livet.

Havarikommisjonen har samlet inn vrakrestene fra flyet og startet sine undersøkelser. Ifølge kommisjonen var det gode flyforhold da ulykken skjedde, og årsaken til ulykken er foreløpig uklar.

– Vi har ingen antakelser eller teorier om hva som har skjedd. Så vi må bare avvente Havarikommisjonen og politiets videre arbeid, og vi samarbeider selvfølgelig med dem for å avklare hva som faktisk har skjedd, sier Granlund.

– Finner man feil, flyr man ikke

Flyskolen er en av Europas største flyskoler og har 120 ansatte og 350 elever. Skolen har rundt 18 fly, og flyene er i bruk sju dager i uka, både tidlig og sent på dagen.

Alle flyene har nylig vært i bruk inntil de siste dagene, og ingen av dem har den siste tiden hatt noen tekniske feil eller mangler, forklarer Granlund.

– Når det gjelder fly og teknisk vedlikehold, så gjøres alt det forebyggende. Og finner man mindre feil, så flyr man ikke. Man har teknikere til stede som retter, og det kan være alt fra lite luft i et dekk til andre mindre ting, sier han.

Flyet som styret, var et lite tomotors Diamond DA42. Granlund sier at skolen ikke har fått noen bekymringsmeldinger rundt det aktuelle flyet som styrtet.

Tirsdag morgen tok skoleflyet av fra flyplassen på Torp, og det gjennomførte en rekke 360-graders svinger før det havarerte et stykke sørvest for Larvik sentrum. Svingningene som flyet gjorde før havariet, var en del av flytimen, ifølge Granlund.

– Etter det vi kjenner til, så har man fulgt programmet i leksjonen som planlagt.

Starter opp undervisningen igjen

Skolemiljøet er sterkt preget av flyulykken. Onsdag var både elever og ansatte samlet gruppevis hvor de fikk oppfølging ved samtaler med Sandefjord kommunes kriseteam.

– Det har vært veldig nyttig og veldig godt, sier pilotskolesjefen, som sier at mange har hatt behov for å snakke om ulykken.

Torsdag vil undervisningen bli gjenopptatt gradvis, i første omgang med teori i klasserommene.

– Deretter vil vi gradvis også gjenoppta flygetreningen. Der vil det selvfølgelig bli tilrettelagt for at de som ønsker å vente og trenger mer tid, får det. Og de vil få den bistanden de trenger, sier Granlund.