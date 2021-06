Petroleumstilsynet mener liv kunne gå tapt i Tjeldbergodden-brannen

Petroleumstilsynet mener brannen på Equinors anlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal 2. desember i fjor hadde potensial til å bli en storulykke der liv gikk tapt.

Det kommer fram i Petroleumstilsynets (Ptil) granskningsrapport etter brannen.

«Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt pålegg til Equinor», skriver Ptil i rapporten. Også den interne granskningen av brannen på Equinor-anlegget viser at brannen kunne gitt et svært alvorlig utfall.

Brannen ble slukket etter en times tid, og ingen ble skadet i hendelsen.

Kunne medført eksplosjon

Ifølge Equinor startet brannen da en dampturbin ikke stanset som den skulle, men heller økte hastigheten. Dette førte til at tunge metalldeler ble slynget ut og slo hull i en rørlinje med smøreolje til turbingeneratoren. Smøreoljen antente og forårsaket brannen.

Metalldelene har også blitt slynget med stor kraft gjennom veggene på kompressorhuset, og kunne truffet personell på utsiden av bygget.

«De flygende komponentene har også truffet syntesegassanlegget som også er lokalisert i kompressorhuset. Dersom dette hadde medført en lekkasje av syntesegass, kunne det ha medført en eksplosjon og/eller en større brann», heter det videre i rapporten.

Flere avvik

Tilsynets vurdering er at hendelsen hadde potensial til å bli en stor ulykke som kunne medført alvorlig personskade eller død, samt betydelig økonomisk tap.

Petroleumstilsynet har avdekket fire avvik fra regelverket:

Mangelfull identifisering av sikkerhetsfunksjoner, oppfølging av teknisk integritet og barrierefunksjon

Oppfølging av systemet

Dokumentasjon

Sikkerhetsavstand til brannstedet ikke etablert

Tilsynet har gitt Equinor pålegg om å «identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre at utstyr med sikkerhetsfunksjon blir identifisert og klassifisert for å sikre korrekt oppfølging av funksjon og håndtering av svekkelser for å ivareta sikker drift».