Petroleumstilsynet avdekket alvorlig regelbrudd etter oljeutslipp fra Equinor

Tilsynet opplyser at granskningen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, og at det er gitt pålegg til Equinor.

Hendelsen fant sted 26. april i forbindelse med oppstart av produksjonen fra undervannsanlegget Tordis, etter en fire dagers planlagt nedstenging.

Oljeutslippet ble estimert til 17,5 kubikkmeter, og et oljeflak på 3.500 meter x 500 meter ble liggende på plattformens nordside.

Petroleumstilsynet har identifisert tre avvik og to forbedringspunkter. Equinor har fått pålegg om å «gjennomgå interne krav i Equinor og etablerte rutiner på Gullfaks C for å sikre at overhaling av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav».

Eskil Eriksen, pressetalsperson i Equinor, sier til NTB at de har mottatt granskingsrapporten fra tilsynet, og at de vil følge den opp med tiltak som skal sikre læring etter hendelsen.

– Dette er en hendelse som vi tar alvorlig. Vi har allerede gjort tiltak som skal hindre at lignende hendelser inntreffer, mens vi har ventet på funnene fra Petroleumstilsynets og vår egen granskingsrapport. Vi vil også etterkomme tilsynets pålegg i henhold til fristen, sier Eriksen.

Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 30. september.