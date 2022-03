Petoro med sitt beste resultat noensinne: Leverte 186 milliarder kroner til staten

Petoro melder onsdag at de i fjor leverte 186 milliarder kroner til staten. Det er det beste resultatet i Petoros 20-årige historie og en økning på 215 prosent sammenlignet med 2020.

I meldingen viser selskapet til at gassprisene har vært eksepsjonelt høye, særlig i siste halvdel i 2021. Oljeprisen har også styrket seg betraktelig etter å ha vært historisk lav, og på et kort tidspunkt i 2020 til og med negativ.

Bare i 4. kvartal alene leverte Petoro 88 milliarder kroner i kontantstrøm fra SDØE-porteføljen.

– Det er fantastisk å kunne bidra med slike beløp til den norske velferdsstaten, men jeg reflekterer også over at dette ikke er godt for dem som er avhengig av å kjøpe vår energi, sier administrerende direktør, Kristin Kragseth, i meldingen.

Høyere olje- og gassprisee

Den rekordhøye kontantstrømmen i 2021 kommer med en pris – høy pris på våre produkter, skriver Petoro i meldingen.

– Samtidig som vi har et rekordresultat står vi midt en i geopolitisk krise der Russlands invasjon i Ukraina skaper frykt og usikkerhet, sier Kragseth.

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE (statens direkte økonomiske engasjement) per årsslutt var 186 milliarder kroner, 127 milliarder høyere enn i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser.

Total produksjon var 1,026 millioner fat oljeekvivalenter per dag, en liten økning fra i fjor.

Gassproduksjonen var på 101 millioner standard kubikkmeter per dag, en økning på tre prosent fra i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Oseberg, og er delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya.

Oljeproduksjonen var på 388.000 fat per dag, også en liten oppgang fra i fjor. Økningen skyldes høyere produksjonskapasitet og akselerert produksjon fra Johan Sverdrup samt produksjon fra Snorre Expansion Project.

Rekordmange prosjekter

Gjennom 2021 har aktiviteten på norsk sokkel vært høy, blant annet takket være de økonomiske insentivene Stortinget innførte for å sikre aktiviteten for leverandørindustrien under pandemien, ifølge selskapet.

– En hel rekke beslutninger om utbygging er tatt i 2021 og flere skal tas i år. Petoro har aldri hatt så mange prosjekter i sin portefølje som skal bringes fram til en investeringsbeslutning, skriver selskapet.

Kragseth påpeker at dette medfører et stort ansvar for å sikre at alle prosjekter er grundig gjennomarbeidet, og at Petoro med sin store portefølje har et særskilt ansvar.