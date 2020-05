Penger til ny norsk forsvarsteknologi: Ising på droner, laservåpen og kunstig virkelighet

Forsvarsdepartementet bruker mer penger enn før på å støtte oppstartsprosjekter innenfor forsvarsindustrien.

Støttepotten for nye forsvarsteknologiske prosjekter har økt fra 71 til 91 millioner kroner i år. I dag har det vært en ny tildeling som er godt nytt for følgende tre bedrifter: Nammo Raufoss AS, Haptiq AS og UBIQ Aerospace AS.

Laserpåvirkning

Nammo får 25 millioner kroner for å gå sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i et arbeid som handler om å øke forståelsen for hva slags rolle laservåpen vil kunne spille på fremtidens stridsfelt, samt vurdere operative muligheter og beskyttelsesbehov mot denne type våpensystemer.

– Avanserte prototyper og de første operative laservåpensystemene er i ferd med å tas i bruk i flere land. Vi forventer dessuten at det vil leveres atskillig mer kapable systemer de kommende årene. Derfor er det viktig å undersøke både deres potensielle operative innvirkning, men også hvordan dette kommer til å påvirke vår virksomhet i framtida, uttaler Nammo-sjef Morten Brandtzæg i ei pressemelding.

Nammo bidrar selv med 10 millioner kroner i dette teknologiprogrammet.

Holde dronene i lufta

UBIQ Aerospace mottar 11,9 millioner kroner til å utvikle autonome isbeskyttelsessystemer for ubemannede fly.

Formålet med prosjektet er å øke flytid, redusere risikoen for å måtte kansellere operasjoner og dessuten risikoen for å miste flyet. Som en del av prosjektet skal det utvikles smarte sensorer og autonome systemer for deteksjon og eliminering av is på fly skrog, sensorer og propell.

Haptiq har bidratt til Kongsberg Digitals simulator for kystvakten i Singapore. Foto: Haptiq

– Ubemannede fly har gjennomgått en enorm utvikling de siste ti årene, og teknologien er der nå at bruksområdene begynner å inkludere livsviktige operasjoner. Covid-19 har vist hvor sårbare våre samfunn er for immobilitet, og her vil ubemannede fly utgjøre en stor forskjell i framtida. Men det er kun mulig dersom de er i stand til å fly når behovet er der, ikke bare når været tillater det, skriver direktør Kim Lynge Sorensen i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Situasjonsforståelse

Haptiq får 8,9 millioner i støtte til å utvikle et planleggingsverktøy som omgjør geografisk data til sanntid 3D-grafikk i utvidet/kunstig virkelighet (AR/VR). Dette skal bidra til at militære enheter får en detaljert oversikt over det området de skal inn i. Økt situasjonsforståelse reduserer behovet for improvisasjon, men samtidig er det viktig at forståelsen av situasjonen deles av de involverte.

Selskapet påpeker at typiske begrensninger ved planlegging er manglende innsikt i faktiske omgivelser og manglende muligheter for utprøving i en virkelighetsnær setting.

– I dette prosjektet skal vi utnytte data innhentet av droner. Disse dataene skal deretter kombineres med tilgjengelige geografiske data. Vårt mål er å oppnå automatisert konvertering av GIS- og droneinnhentet data til høyoppløselig og interaktiv 3D-grafikk i AR/VR på under ti minutter for et geografisk område på opptil én km i

radius, skriver Arve Øverland, daglig leder i Haptiq.

Økt satsing

Forsvarsdepartementet tildeler denne typen midler to ganger i året. Så langt i år har også selskapene Fieldmade AS, Kongsberg Defence & Aerospace AS, Radome.no AS og Naxys AS mottatt støtte.

– Støtteordningen er et viktig bidrag til nyskapning og arbeidsplasser, og har fått økt betydning under koronakrisen. Vi øker derfor støtten i år og vil øke den ytterligere neste år, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Planen er å trappe opp til 116 millioner kroner i 2021.