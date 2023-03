Kun 4,9 prosent av de som søkte om patent i Norge i 2022 var kvinner, melder Patentstyret i en pressemelding. Nivået har ikke vært lavere siden 2011.

Andelen kvinner som søker patent, er generelt lav. Den høyeste andelen ble notert i perioden 2015–2016, da den lå over 7 prosent, ifølge Patentstyret.

Kvinneandelen blant patentsøknadene varierer etter kategori. Søknader med kvinnelige oppfinnere var 33 prosent i teknikkområdet «menneskelige nødvendigheter» i perioden 2018–2022. Kategorien omfatter oppfinnelser knyttet til primærnæringene, næringsmidler, klær og sko, møbler og husholdningsartikler, legemidler og sport og spill.

Utviklingen ser annerledes ut i andre land. Patentstyret viser til en undersøkelse gjennomført av World Intellectual Property Organization, som viser at andelen patentsøknader der oppfinneren var en kvinne, utgjorde 16,5 prosent globalt i 2021.

Tall fra Det europeiske patentverket EPO viser også at det er høyere andel kvinner blant oppfinnerne i Europa ellers. I 2019 lå den på 19 prosent, og i Danmark, Sverige og Island var andelen nær det europeiske nivået.

Kvinneandelen blant norske patentsøknader i perioden 2011 til 2022. Bilde: Patentstyret

– Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at vi i stedet for en økning i antall kvinnelige oppfinnere, ser en langvarig nedgang i Norge, sier avdelingsdirektør Elisabet Mæland Fosse i Patentstyret. Hun påpeker at patentering er en viktig motor i norsk innovasjon. Tallene fra 2+22 viser at Norge kan gå glipp av viktig innovasjon og potensielt nye produkter og tjenester, mener Fosse.

En undersøkelse fra det amerikanske patentstyret USPTO fra 2022 viser at det har vært en vekst av patenter med kvinnelige oppfinnere siden 1990-tallet. Antallet fylker (counties) der kvinner er patentsøkere økte med 32 prosent i perioden 1990 til 2019.

Veksten var størst i de fylkene der kvinner allerede var patentsøkere på begynnelsen av 90-tallet. Harris County i Texas var blant stedene hvor kvinner patenterte mest. Det var 2045 prosent vekst i antallet søknader innen kategorien faste konstruksjoner, som inkluderer oppfinnelser knyttet til bygninger, boreutstyr og tilknyttede materialer.

Undersøkelsen tyder på at de fylkene hvor flest kvinner har høyere utdannelse, er de fylkene med høyest andel kvinner som oppfinnere. Utdannelse ser ut til å være en viktig driver. En dobling av kvinner som tok minst bachelorgrad, korrelerer med 61 prosent høyere sannsynlighet for at fylket har hatt sin første patentsøknad med en kvinne som oppfinner.

Utdannings- og lønnsnivået er generelt høyere i fylker med flere kvinner blant patentsøkerne.