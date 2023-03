Påstand om 120 dagers betinget fengsel for vaktsjefen på KNM Helge Ingstad

Rettssaken mot den 33 år gamle vaktsjefen gikk onsdag mot slutten da aktoratet holdt sine prosedyrer i saken.

Fra alle vinkler redegjorde statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth for hvorfor de mener Hordaland tingrett må dømme vaktsjefen etter tiltalen som er tatt ut. Vaktsjefen er tiltalt for brudd på straffelovens bestemmelser om uaktsomhet og den militære straffeloven etter kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og oljetankeren Sola TS utenfor Stureterminalen i Øygarden 8. november 2018.

Høgseth avsluttet med å nedlegge påstand om betinget fengsel i 120 dager med en prøvetid på to år.

En unik sak

– Det er ikke noe mål å få tiltalte dømt til lengst mulig fengselsstraff, men å få etablert at det skyldtes uaktsom navigering fra hans side, sa Høgseth før hun la ned påstanden.

Hun omtalte hele saken som unik, og at det var vanskelig å finne referanser fra andre straffesaker. Selv om ingen personer mistet livet i ulykken, førte den likevel til en katastrofe for det norske fregattvåpenet som mistet en femdel av sin kapasitet.

– Er det betimelig at den tiltalte skal slippe ansvar på grunn av sakens enorme konsekvenser? sa Høgseth videre og dro paralleller til Sleipner-ulykken i 1999 der kapteinen ble dømt til seks måneders betinget fengsel.

I Sleipner-ulykken omkom 16 mennesker. Høgseth mener likevel at andre straffeskjerpende momenter i denne saken tilsier at vaktsjefen på fregatten bør straffes på omtrent samme nivå, men med noe fradrag for den lange tiden som har gått siden forliset.

Var uaktsom

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta prosederte på om vaktsjefen hadde opptrådt ansvarlig og i tråd med sjøveisreglene. Han viste til at vaktsjefen var i besittelse av et stort mannskap og flere ressurser, og at han ble advart i tide til å unngå en kollisjon. Likevel forble han fastlåst i en oppfatning som viste seg å være katastrofalt gal.

– Det er et strengt aktsomhetskrav til det å være vaktsjef på et krigsskip, sa Sylta i sin del av prosedyren.

– Vår klare oppfatning er at vaktsjefen ved uaktsom navigering førte til kollisjon mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS. Graden av uaktsomhet er ikke i nedre sjikt, men er godt over nedre sjikt, sa Sylta.