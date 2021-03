Panservernvåpen til Hæren: Norge skal kjøpe flere Javelin-missiler  

Det har gått i overkant av 17 år siden Norge første gang bestilte FGM-148 Javelin, og nå ligger det an til å bli flere panservernmissiler til Hæren:

Norge har bedt om – og fått lov til – å anskaffe 120 nye Javelin-missiler og 24 utskytningsenheter fra USA.

Det var Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, som tirsdag meldte at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et mulig FMS-salg («foreign military sales») av FGM-148 Javelin til Norge.

– Dette vil bidra til å styrke forsvaret av Natos nordflanke, heter det i vurderinga fra amerikanske myndigheter.

Lockheed Martin/Raytheon

Leverandøren er Javelin Joint Venture (JVV) som er et partnerskap mellom Lockheed Martin og Raytheon. Produksjonen foregår i Orlando, Florida og Tucson, Arizona.

Totalt har avtalen en beregnet verdi på opp til 36 millioner dollar, det vil si i overkant av 300 millioner kroner. Ifølge meldinga vil eventuelle gjenkjøpsavtaler bli en forhandlingssak mellom kjøper og leverandør.

Ifølge Forsvaret kan det bærbare panservernvåpenet bekjempe stridsvogner og andre harde mål på inntil 2.500 meters hold. Skytteren låser missilet på et mål og kan trekke seg tilbake eller sikte seg inn på et annet mål når missilet er fyrt av og har forlatt røret – det som kalles skyt-og-glem («fire-and-forget»).

Systemet er videreutviklet siden Norge første gang bestilte våpenet, eksempelvis med lettere og mer kompakte utskytnings- og ildledningsenheter (CLU) og missiler med nye stridshoder. Siste generasjon er F-modellen som ble satt i produksjon i fjor sommer.

Ifølge produsenten har Javelin blitt hyppig brukt i strid i Afghanistan og Irak og anslår at USA og andre brukere har avfyrt i overkant av 5.000 missiler siden 1996.

Spike

Den første kontrakten med JJV ble inngått like før jul i 2003 og var verdt cirka 600 millioner kroner. Leveransen startet rundt tre år senere og omfattet 90 CLU-er, 526 missiler, treningssystemer, reservedeler og vedlikehold.

Mens Javelin nå kjøpes direkte fra USA, var det konkurranse da systemet opprinnelig ble anskaffet. Den gang var det en del politisk rabalder på grunn av koblinger til Israel. Den andre kandidaten var Eurospike, et konsortium bestående av tyske Diehl, Rheinmetall og israelske Rafael.

For øvrig har Rafael Advanced Defense Systems nylig integrert nyeste generasjon av panservernmissilet Spike, LR2, på en Protector RWS fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Dette skjedde på et arrangement for den slovenske hæren og forsvarsdepartementet.

Dette var første gang Spike integreres på Protector. Fra før er både Javelin og og franske MMP fra MBDA, integrert på våpenstasjonen. Slovenia er i ferd med å få levert nye amerikanske feltvogner av typen Oshkosh JLTV der Protector RWS (M153/RS4) følger med på kjøpet.

Carl-Gustaf

I tillegg til flere nye Javelin-missiler, er Hæren i ferd med å motta nyeste versjon av Carl-Gustaf.

Forsvaret har i 50 år brukt 84 mm rekylfri kanon (RFK) i de fleste avdelinger, og tidligere i år ble den nyeste versjonen Carl-Gustaf M4 bestilt gjennom en sjuårig rammeavtale med Saab.

Mens Carls-Gustaf opprinnelig ble tatt fram som et panservernvåpen, er det i dag en flerbrukskanon som kan benytte mange forskjellige ammunisjonstyper, eksempelvis med styring og sprenggranater med programmerbart brannrør.

I tillegg er det gjort mange ergonomiske framskritt opp gjennom årene. M4, som kom i 2014, veier under halvparten av M2 som Norge tok i bruk på starten av 70-tallet.