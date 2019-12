Påls algoritmer avdekker hvilken juledrikk kritikerne liker aller best

En av julens store lesermagneter i media er tester av juleøl. Hvert år sitter redaksjonelle medarbeidere og inviterte ølhunder med presumptivt mer avansert smakssans, og gulper i seg sesongens fluidum slik at de av oss som skal handle den type drikke skal slippe å gjøre bomkjøp.

Et stort antall tester blir det, og de er ikke alltid enig med hverandre. Så hvordan skal vanlige folk finne fram i jungelen av flytende fristelser?

Der er her vi stoler på dataanalytikeren i Bergen, Pål Hellesnes. Som den BI-analytiker i selskapet Amesto Firstpoint han er, analyserer han rett og slett undersøkelsene.

Dataanalyse

Det å teste juleøl er ikke verre enn det Hellesnes driver med til daglig som IT-ekspert. Hvert år samler han inn det meste av tester som publiseres, og finner ølet i testhøystakken. I år har han samlet inn totalt 1063 ulike enkeltanmeldelser. Disse må vaskes nøye for å filtrere bort duplikatstøy der nettaviser republiserer tester fra andre. Da sitter vi igjen med 731 kvalifiserte anmeldelser av 245 ulike juleøl fra 83 norske bryggerier. De fire kilder som skiller seg ut som de største juleøltesterne er Ølakademiet, Ølportalen, Aperitif og Dagens Næringsliv.

Hellesnes metaundersøkelse tar for seg testene, konsoliderer terningkast, tallpoeng, julenisser og annet som må være målekriteriene, og finner fellesnevnerne.

Hellesnes deler juleølet inn i tre klasser. Den tradisjonelle alkoholsterke klassen, som er henvist til Vinmonopolet. Den litt svakere varianten som politikerne lar oss kjøpe i nærbutikken, og til slutt den alkoholfrie varianten som mange foretrekker og som er julesjåførenes beste venn.

Tørkede frukter

Nøgne Ø som stikker av med seieren i den sterke klassen med sitt Julequad 2016. Bryggeriet i Aust-Agder får sitt pass påskrevet av Vinmonopolet som: Aroma av tørkede frukter, malt og melasse. Maltrik og fruktig smak, med tørkede frukter. Passer til ost, dessert og aperitiff.

Andre medier har sine egne beskrivelser, og det er nesten ikke grenser for hvor mange deilige aromakomponenter de som skal beskrive smaken i form av bokstaver klarer å hente fram.

– Jeg er veldig imponert over vinnerølet. Her leverer de et komplekst juleøl, rikelig med julesmaker, perfekt integrerte i et fyldig og sødmefylt smaksbilde. Øl oppfattes gjerne som ferskvare, men mange øl kan utvikle seg positivt ved lagring. Juleøl av den sterke typen er i denne kategorien og Julequad er et perfekt eksempel på dette.

I butikken

For de som kan fire litt på prosentkravet er det Dahls Juleøl som stikker av med seieren i dagligvareklassen. Trønderbryggeriet snek seg foran fjorårsvinneren ​Austmann Juleøl, mens Mack kom på tredjeplass.

Det skal sies at de ulike anmelderne er mer beskjedne med karakteristikken når det er snakk om butikkøl. Det er polvarene som lokker frem hele registeret av smaksopplevelser. Men for all del. Det er oppdaget smaker som honning, sirup, nøtter, karamell og røde bær i det trønderske ølet, ifølge Hellesnes' metaanalyse. Vi lurer på om det er jordbær eller tyttebær som er de røde bærs representant her.

Sannelig vinner ikke Nøgne Ø alkoholfriklassen også. Deres Julefri klemmer seg foran konkurrentene fra Aass, Hansa og Ringnes og testerne har konkluderer med at dette er ølet for dem som liker smaken av alskens julekrydder og julebakst.

Finner du ikke favoritten din blant vinnerne, men lurer på hvordan ditt lokale bryggeri gjorde det i årets analyse? Hellesnes har gjort oversikten tilgjengelig for alle.