På Tottenhams nye hjemmebane kan de stue vekk gressmatta mellom fotballkampene

Den siste søndagen i mars ble det skrevet fotballhistorie i Nord-London da fotballklubben Tottenham Hotspur spilte første Premier League-kamp på nye Tottenham Hotspur Stadium. Da hadde det gått 679 dager siden siste fotballkamp på "gamlebanen", White Hart Lane.

Tottenham eies av investeringsselskapet Enic, som også eier aksjer i media- underholdnings- og bettingselskaper.

Det nye stadionanlegget har en tilskuerkapasitet på 62.000 personer, og er bygget på den samme tomta som det gamle anlegget.

Det er arkitektkontoret Populous som har tegnet Tottenham Hotspur Stadium. Populous spesialiserer seg på store konsert- og idrettsanlegg, og har kontorer i London, USA, Midtøsten, Asia og Australia.

Det nye fotballstadionet erstatter gamle White Hart Lane, som har vært Tottenhams hjemmebane siden det ble bygget i 1899. Den aller første kampen der ble sett av ca. 5000 tilskuere, men stadionet har siden blitt bygd ut og modernisert i mange omganger. I 1923 var kapasiteten ca. 50.000 tilskuere, men da måtte de aller fleste se kampen fra ståplasser. Etter at de siste ombyggingene på det gamle stadionet var gjennomført i 1996, hadde White Hart Lane plass til 36.240 Tottenham-tilhengere.

Tottenham Hotspur Stadium tar 62.000 tilskuere. Foto: Tottenham Hotspur Football Club

Sprekk i tidsplan og budsjett

Åpningen av nye Tottenham Hotspur Stadium skjer seks måneder bak skjema. Opprinnelig var planen at Tottenham-fansen skulle få ta den nye hjemmebanen i bruk til seriestart i Premier League. Britiske medier spekulerer i at sluttkostnaden til prosjektet ender så høyt som én milliard pund, eller 11 milliarder norske kroner. Opprinnelig skulle prosjektet koste 4,5 milliarder kroner.

Tottenham Hotspur Stadium er den første stadion i verden som er bygget for både fotball og amerikansk fotball. I løpet av 25 minutter skal gressmatta kunne trekkes tilbake, slik at det kan spilles amerikansk fotball på banedekket under. Den første kampen i amerikansk fotball skal etter planen spilles her høsten 2019.

Muligheten til å trekke tilbake gressmatta gjør det også mulig å arrangere konserter og en rekke andre arrangementer på stadionet. Håpet er at dette skal løfte det omkringliggende området året rundt, og ikke bare på kampdagene.

Selve mekanismen for å stue vekk gressmatta består av tre stålbrett som er like lange som banen og veier mer enn 3000 tonn hver. Her er det ikke kunstgress vi snakker om. Det er installert kjøling, vanningssystemer og drenering, i tillegg til vekstlys som skal holde gressmatta fin også når den er stuet bort.

Slik stues gressmatta bort under tribunene, slik at stadion kan brukes til konserter og amerikansk fotball. Foto: Burohappold Engineering

Akustikk som en konsertarena

Arkitektene har lagt vekt på å skape stemning på kampdagene ved å få tilskuerne så nærme banen som mulig. Derfor er tribunene bygget med 35 graders vinkel, det bratteste som tillates etter britiske retningslinjer.

Den enorme hjemmetribunen i søndre sving er en sammenhengende terrasse som tar 17.500 tilskuere. Den er designet med inspirasjon fra konsertarenaer, for at lyden av hjemmesupporterne skal skape så mye trøkk på stadion som mulig.

– Lyden var bare helt utrolig, sa Son Heung-Min som scoret det aller første målet på Tottenham Hotspur Stadium, etter åpningskampen.

– Jeg mener dette er verdens beste stadion. Vi har tenkt akustikk som i et konsertlokale. Det gir en vanvittig opplevelse, sier sjefarkitekt Christopher Lee i Populous.

Det er installert trådløst nett over hele stadion som skal gjøre fansen i stand til å dele sine opplevelser i sosiale medier.

Det slipper rikelig med naturlig lys inn på stadion. Foto: Tottenham Hotspur Football Club

Michelin-restaurant og mikrobryggeri

Tottenham-fansen skal også få spise og drikke godt på fotballkamp. Det er 65 serveringssteder på stadion, inkludert et eget mikrobrygger og en 65 meter lang bardisk. Restaurantområdet ligger i sydenden, der glassfasaden sørger for at det kommer naturlig dagslys inn. På dagtid vil perforerte solskjermer på fasaden delvis skjerme for innsyn, mens den innvendige belysningen vil gi en gullfiskbolle-effekt på kveldstid.

Besøkende til stadion kan glemme kontanter og plastsugerør. Klubben skal kutte ut all bruk av engangsplast, og stadion blir kontantfri sone. Fansen har fått utdelt små, gjennomsiktige vesker, som er de eneste som slipper gjennom sikkerhetskontrollen.

Blant de andre attraksjonene på stadion er flere lukkede klubber for supportere som vil betale ekstra for å spise mat på Michelin-nivå eller ha utsikt til spillertunnelen. Et hotell med 180 rom hører også med.

Eget mikrobryggeri er blant attraksjonene på stadion. Her skal det være noe å spise og drikke for enhver smak. Foto: Tottenham Hotspur Football Club

På Tottenham Hotspur Stadium er det flere medlemsklubber for fotballfans som gjerne betaler ekstra for en VIP-opplevelse. Foto: Miles Willis/Tottenham Hotspur Football Club

Strikkhopp for de modigste

Over hjemmetribunen har Tottenham plassert en gangbro i glass ut til en hane, klubbens symbol. Etter hvert skal ekstra eventyrlystne supportere kunne betale for å klatre helt opp på stadions tak, trosse høydeskrekken og gå ut og ta på hanen. De modigste vil også kunne hoppe i strikk ned til banen under.

Tottenhams nye hjemmebane i tall:

Pris: 11 milliarder kroner

Tilskuere: 62.062

Tilskuere i hjemmesvingen: 17.500

Barer og restauranter: 65

Mikrobryggerier: 1

Plastsugerør: 0

P.S: Tottenham vant åpningskampen mot Crystal Palace 2-0, og ligger i skrivende stund på tredje plass i Premier League. Erkerivalene Arsenal er ett poeng bak med én kamp mindre spilt.

Stadion ligger ved hovedgata i bydelen Tottenham, slik den alltid har gjort. Foto: Tottenham Hotspur Football Club