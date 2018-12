På selveste julaften er premien Dysons kraftigste trådløse støvsuger

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

På selveste julaften og i luke nummer fem kan du vinne Dysons kraftigste trådløse støvsuger. Dyson Cyclone V10 har sugeevnen til en tradisjonell støvsuger med ledning, og den kraftigste sugeevnen av alle håndholdte og trådløse støvsugere.

Med de ulike munnstykkene støvsuger du enkelt tepper, gulv, vegger og tak uten at du trenger å bekymre deg for å rive ned lamper eller dyre vaser. Og med enkel «pek og trykk»-mekanisme, tømmer du beholderen for støv og smuss på en enkel og hygienisk måte.

Premien har en verdi på 6790 kroner og er levert av Dyson.

Les mer om støvsugeren her.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir trukket onsdag 27. desember.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!