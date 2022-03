På innsida av Airbus-flyet som sørger for drivstoff til F-35 og Gripen

Det er bare fire måneder siden norske F-35A for første gang etterfylte drivstoff fra et av Natos nye Airbus-tankfly for første gang.

Nå under Cold Response har Nato deltatt med A330 MRTT (multirolle tank og transport) og gjennomført nye luft-til-lufttankinger i norsk luftrom.

Støtter Baltikum-beredskapen

Norge er medeier i de nye Airbus-flyene. Den flernasjonale styrken («Multinational Multirole Tanker Transport Unit», MMU) har siden høsten 2020 gradvis gått fra mest trening til flere operasjonelle oppdrag.

Blant annet bidrar de nå med drivstoff til Natos beredskapsfly i Baltikum, kommer det fram i videoen som ble tatt opp 22. mars og frigitt 29. mars.

I videoen får vi følge de to tyske flygerne i cockpit og deretter se tre norske F-35A og et DA-20 Jet Falcon som legger seg i tett formasjon.

Vi ser ikke noen av F-35-ene motta drivstoff, muligens fordi det skjedde fra bommen bak på halen, men får høre av besetningen at «et par av dem» etterfylte i lufta. Deretter ser vi et svensk Jas-39C Gripen motta drivstoff via sondesystemet og en slange fra tankpodden under styrbord ving.

Norske F-35A etterfylte drivstoff fra A330 MRTT første gang fredag 12. november i fjor. Foto: Nato

Videoen avsluttes med at tankflyet lander på MMUs framskutte base ved Köln i Tyskland og noen forklaringer fra MMU-sjefpiloten på denne flystasjonen, oberstløytnant Christian K.

Tankfly er en helt nødvendig kapasitet for å kunne gjennomføre luftoperasjoner over store avstander. Eventuelt bidra til å øke kampflyenes utholdenhet i samme område, som for eksempel når de utøver luftkontroll, såkalt «air policing».

Flygeren er nøye med å understreke at det her var snakk om planlagt trening, og at oppdraget ikke har tilknytning til noen pågående konflikt.

Fem av ni fly

I den flernasjonale MRTT-flåten er Norge deleier sammen med Belgia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Tyskland. Hovedbasen er i Eindhoven i Nederland.

De første to flyene ble levert 30. juni og 10. august 2020. Den første luft-til-lufttankinga ble gjennomført 24. august dette året, da to tyske Eurofighter Typhoon fikk drivstoff over Sør-Tyskland.

Første gang norske fly tanket fra et MRTT var 12. november 2021. Da var det under to måneder til F-35A skulle overta Nato-beredskapen (QRA) fra Evenes, og Luftforsvaret påpekte at det å gjennomføre lufttanking gjennom Natos tankflysamarbeid var en viktig milepæl i innfasingsløpet.

I tillegg til drivstoffrakt kan flyene brukes til strategisk transport med kapasitet til 267 passasjerer og 45 tonn last. Flyene kan dessuten konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer, 21 medisinske seter og et personell på seks personer.

Så langt har den flernasjonale flåten mottatt fem av ni bestilte fly. Etter planen skulle fly nummer seks blitt levert i forrige måned, men det har så langt ikke skjedd.

Bygginga skjer i to etapper: Først på Airbus-fabrikken utenfor Toulouse i Frankrike, der alle de største airbusflyene produseres, og deretter konverteres de fra A330-200 til A330 MRTT på Airbus-anlegget i Getafe i Spania. Leveransen på totalt ni fly skal være ferdig i løpet av 2024.