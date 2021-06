Equinor har fått pålegg, etter at Petroleumstilsynet fant en rekke alvorlige avvik i sin gransking av sveisefeilene i Johan Castberg-prosjektet. Før feltet kan starte opp må de bevise at alle avvik er lukket, at alle feil er reparert og at produksjonsskipet er sikkert.

(Foto: Equinor)