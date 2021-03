På fredag snødde det faretruende mye på dette kjøpesenter-taket: Solceller med snøsmelting var redningen

Da kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn åpnet 27. oktober 1988, møtte intet mindre enn 77.000 opp for å se hva som hadde skjedd med det gamle metallverket i byen. På Facebook mimres det fremdeles om ribba på Café Deichman og motebutikken New, hvor man kunne kjøpe klær etter hvilken årstid man var.