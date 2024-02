Svendsen slutter etter eget ønske, skriver selskapet i en pressemelding.

Atle Rønning konstitueres som administrerende direktør etter Svendsen med umiddelbar virkning..

Det var Dagbladets Børsen som meldte om Svendsens avgang først.

– Styret er svært fornøyd med at Atle Rønning har takket ja til rollen som konstituert administrerende direktør i Unibuss. Atle har lang fartstid i bransjen og har levert solide resultater. Vi mener han er rett person til å overta ansvaret for Unibuss i en krevende tid med store ambisjoner for elektrifisering av bussparken, sier styreleder Birte Sjule i Unibuss.

Takker for innsatsen

Samtidig takker hun Svendsen for hans innsats gjennom en årrekke.

– Under Øysteins ledelse har Unibuss bidratt til å bedre luftkvaliteten og til å kutte klimagassutslipp i Oslo. Han har også vært en sterk pådriver i arbeidet med å rekruttere flere yrkessjåfører, sier Sjule.

Blir værende i selskapet

Unibuss har vært i hardt vær etter kuldekaoset i vinter. Flere busser i Oslo ble innstilt, og 14. januar innrømmet selskapet at de nye elbussene fungerer dårligere enn forventet.

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, sier til Avisa Oslo at Svendsen vil fortsette i Unibuss-konsernet – og ikke forlater Unibuss for godt.

– Det burde nok vært med i pressemeldingen. Hva rollen hans blir, er jeg usikker på, sier Asperud.