Overtar for Sea King i dag: Nytt redningshelikopter har fått nytt navn

47 år etter at 330-skvadronen ble operativ med Sea King-redningshelikoptre på Sola, får det første av dem avløsning i dag.

Mens «Sea King» for mange nordmenn har vært synonymt med «redningshelikopter», har arvtakeren fram til nå kun gått under den mer trauste modellbetegnelsen AW101-612.

Det har lenge vært jobbet med et mer velklingende navn. Og når de første helikoptrene fra 1. september settes i operativ beredskap, er det under navnet «SAR Queen».

– Sea King er et innarbeidet begrep som mange forbinder med noe trygt og solid. Jeg er glad for at de nye helikoptrene får et navn som er funksjonelt, kan brukes på engelsk, er dekkende og ikke minst viderefører navnet fra Sea King med en moderne tvist om hva Norge står for i dag, sa statsminister Erna Solberg på en seremoni på 330-skvadronens hovedbase på Sola tirsdag formiddag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på Sola ønsker nytt redningshelikopter velkommen. Foto: Eirik Helland Urke

Luftforsvarets forslag

Det er snart sju år siden Norge bestilte 16 nye AW101-612 fra Leonardo Helicopters i England for å erstatte Westland Mk43B Sea King-helikoptre produsert på den samme fabrikken i Yeovil i England for opp til 48 år siden.

Det har hele tiden ligget i kortene at de nye redningshelikoptrene skulle få et annet og navn i tillegg til betegnelsen AW101. AW står for øvrig for AgustaWestland som tidligere var navnet på den britisk-italienske produsenten.

Allerede i 2016, da både det første og andre norske AW101-helikopteret gjennomførte sine jomfruferder, var navnevalget oppe til diskusjon. I mai dette året hadde Luftforsvaret spilt inn sitt forslag til Justisdepartementet, nemlig å døpe Sea King-erstatteren til «SAR King».

SAR er en velkjent forkortelse for helikoptrenes hovedbeskjeftigelse, altså søk og redning («search and rescue»). Men nå er det altså ei dronning som overtar for den gamle kongen.

Flere fuglenavn

Den britiske marinen har brukt AW101 i snart 20 år. Både i Storbritannia, Danmark og Portugal går helikoptrene under navnet «Merlin», det som på norsk kalles dvergfalk eller steinfalk.

I noen år tidligere på 2000-tallet planla USA å bruke AW101 som presidenthelikopter, da under navnet VH-71 Kestrel, som er navnet på en liten falk. De ni Kestrel-helikoptrene ble senere solgt til Canada som bruker dem som redningshelikoptre. Her betegnes de som CH-149 Cormorant, det som på norsk er skarvefamilien.

VH-71 ble bruk som grunnlaget for en ny sar-plattform som først ble til den italienske «combat sar»-versjonen HH-101A, også kalt «Caesar», og siden til den norske versjonen som så langt kun heter AW101-612.

Da de norske helikoptrene først ble levert, ble det spøkt med at «Fisherman's Friend» kunne vært et passende kallenavn, tatt i betraktning den meget gode redningsevnen AW101 har både med tanke på rekkevidde og løftekapasitet. Det er ingen tvil om at de nye redningshelikoptrene vil bidra til økt trygghet for både fiskere og andre sjøfolk.

Bedre beredskap

Det var også statministeren inne på i sin tale:

– Dette er en stor dag for norsk beredskap. Det nye helikoptrene har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær. Veien hit har vært lang, det å kjøpe nye helikoptre er ikke gjort på et par dager, men kan vi endelig ta i bruk avløseren for Sea King som har vært trofaste og stødige følgesvenner for redningstjenesten i snart 50 år.

Hun opplyste at det nå befinner seg åtte AW101 Sar Queen i Norge. Tre til er klare til å flys hjem i løpet av høsten. Produsenten, Leonardo Helicopters, opplyser til Teknisk Ukeblad at det fjortende norske helikopteret nå er under produksjon, med nummer femten rett rundt hjørnet.

– Norge er et krevende land å drive redningstjeneste, med en lang kyst og røff natur. Helikoptrene er en vesentlig del av dette, sa Solberg og minnet om at også politiet nettopp har tatt i bruk flunkende nye helikoptre som straks skal flytte til et nybygget beredskapssenter. Dette er tre AW169, også produsert av Leonardo.

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret og dermed alle dem som skal jobbe på de nye helikoptrene, benyttet anledningen til å takke spesielt alle dem i OT&E-organisasjonen og vedlikeholdsskvadronen som i fire år nå har jobbet med innfasinga av AW101 Sar Queen.

– De har arbeidet hardt over lang tid, ofret mye og vært mye borte fra familiene sine. Men jobben deres er ikke ferdig. De kan ikke være her i dag på grunn av at smitterisikoen er for stor. Jeg er stolt over deres arbeid og at vi nå kan starte opp med verdens beste redningshelikopter, sa Skinnarland.

Dåpen ble avlyst

Planen var nok opprinnelig å døpe helikopteret 20. desember 2017. Da var det opprinnelig invitert til en offisiell markering der to helikoptre skulle presenteres og flys med forsvarsminister og justisminister og invitert presse. Dette gikk som kjent i vasken da det første helikopteret veltet den 24. november, bare ei uke etter at det ble fløyet over fra fabrikken.

Det som var mer kritisk enn navnevalg og seremonier, var at dette bidro til å forsinke den såkalte operative test- og evalueringsfasen (OT & ) som opprinnelig var beregnet å ta ett år. Planen da kontrakten ble inngått i 2016, var at samtlige av 330-skvadronens baser skulle hatt nye helikoptre nå i 2020.

Erna Solberg under seremonien på Sola tirsdag 1. september. Foto: Eirik Helland Urke

I det store bildet er kanskje ikke innspurten så mye tregere enn starten i dette prosjektet som går hele 23 år tilbake i tid, da Fostervoll-utvalget kom med sine anbefalinger i 1997. Fem år senere, i 2002, vedtok Stortinget å fase ut de gamle redningshelikoptrene og kjøpe nye innen 2008.

– Siden dagens flåte av redningshelikopter er blitt svært gamle bør disse fases ut innen 2008, dersom det lar seg gjøre produksjonsmessig, het det fra justiskomiteen – for 18 år siden.

Sea King har altså allerede fløyet lenge på overtid, men selv om de nå får en velfortjent pensjon på Sola-basen, må noen av helikoptrene regne med å være i norsk tjeneste til 2023. Samtidig skal det sies at maskinene har vært gjennom kontinuerlige oppgraderinger og er godt vedlikeholdt, slik at de fortsatt holder høy operativ kvalitet.