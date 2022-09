Induksjonslading er kraftoverføring via et magnetfelt som skapes mellom to metallpoler, for eksempel i en «trådløs» mobillader mot en telefon. Teknologien har imidlertid sin begrensning ved at man likevel er bundet til ladeplaten.

Men nå tror forskere ved Sejong-universitetet i Sør-Korea at de har klart noe som kan lede mot et system for trådløs lading der mobiltelefonen automatisk lades med en gang du for eksempel går inn i en butikk – og den trådløse ladingen kan sendes gjennom et stort rom.

Har en optisk forsterker

I dette eksperimentet blir LED-lampen tent trådløst på 30 meters avstand. Foto: Jinyong Ha/Sejong University

Selve gjennombruddet handler om at forskerne har lykkes med å overføre energi trådløst ved hjelp av infrarøde lasere på over 30 meters avstand. Det skriver Optica. I tillegg til laseren er det en mottaker i systemet, med en optisk forsterker av typen EDFA (erbium-dopet fiberforsterker).

Mottakerens bolleform gjør at lysstråler kan mottas fra alle retninger. Den har en retroreflektor med en sfærisk linse som fokuserer lyset. I enheten skapes en infrarød lysstråle med en sentral bølgelengde på 1550 nanometer, og den treffer en solcelle som omdanner lyset til elektrisitet.

I forskernes tester klarte de å sende en lysstråle på 400 milliwatt rundt 30 meter til den 10 x 10 mm store mottakeren. Der forvandles den til 85 milliwatt strøm, som muligens kan drive én eller et par små sensorer.

Neste trinn er mobillading

Forskningen er fortsatt i startfasen, men forskerne sier de er klare til å skalere opp teknologien til et nivå der man for eksempel kan lade en mobiltelefon. Et annet område kan være å tilby trådløs lading til tilkoblede enheter.

Forskningen er publisert i Optic Express.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik