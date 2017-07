Over 3 millioner Mercedeser tilbakekalles

Mercedes-produsenten Daimler, som etterforskes for utslippsjuks, tilbakekaller over 3 millioner dieselbiler i Europa for å senke NOx-utslippene deres.

Det er Mercedes-Benz-kjøretøyer som nå skal modifiseres, opplyste selskapet tirsdag. Den frivillige tilbakekallingen er en utvidelse av et tidligere tilbud om gratis service på andre Mercedes-modeller.

– På denne måten bidrar Daimler betydelig til reduksjonen av NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer i sentrum av europeiske byer, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Mistenker juks

Politifolk ransaket Daimlers kontorer flere steder i Tyskland i mai. Bakgrunnen var en etterforskning av mulig juks i tester av NOx-utslipp.

Ifølge tyske medier mistenker etterforskerne at Daimler har jukset i tester av flere diesel-modeller.

Bilene skal ha blitt utstyrt med programvare som senker utslippene til kunstig lave nivåer under testing.

For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde brukt denne metoden i flere av sine diesel-modeller. Senere er det blitt iverksatt etterforskning av flere andre tyske bilprodusenter som mistenkes for lignende forhold.