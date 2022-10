Østerrike går til retten for å stanse EUs «grønnmerking» av gass og kjernekraft

Regjeringene i Østerrike og Luxembourg starter en rettslig prosess for å stanse EUs planer om å gi naturgass og kjernekraft et grønt stempel.

Striden dreier seg om EUs såkalte taksonomi, en omfattende ordning som skal styre investeringer i bærekraftig retning.

Tidligere i år har både EU-kommisjonen og EU-parlamentet gått inn for at gass og kjernekraft – under visse forutsetninger – kan regnes som miljøvennlig energi.

Men dette er omstridt, og Østerrike har varslet søksmål for å hindre en slik klassifisering. Mandag bekreftet landets regjering at de har startet en prosess i EU-domstolen.

– Det jeg motsetter meg med all min styrke, er forsøket på å gå bakveien for å grønnvaske kjernekraft og gass, sa klimaminister Leonore Gewessler.

Regjeringen i Luxembourg opplyste at de stiller seg bak det rettslige framstøtet. EUs taksonomi vil også gjelde i Norge, som er blitt den største eksportøren av naturgass til EU.