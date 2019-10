Oslo vil fjerne cruisekaia. Gjør alt de kan for å kutte utslipp

Det nye byrådet i Oslo vil fjerne cruisehavna og stanser nye motorveier. Samtidig kutter de prisen på kollektiv og vil bygger 100 kilometer sykkelvei.

– Den største utfordringen vi står overfor er klimakrisen. Den må løses her og den må løses nå, sier byrådsleder Raymond Johansen til Teknisk Ukeblad (TU).

– Vi må gjøre alt vi kan for å kutte klimagassutslipp, sier samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Berg til TU.

Skal kutte 95 prosent

Det var trangt om plassen da det nye byrådet i Oslo la fram sin nye politiske plattform tirsdag. På den såkalte Mangelsgården i Oslo sentrum, et av byens eldste bygg, var ikke luftkvaliteten av den beste da SV, Miljøpartiet de grønne (MDG) og Ap tirsdag la fram sin nye plattform for byrådssamarbeid. Til gjengjeld lovet de tre paritiene å gjøre hva de kunne for å bedre luftkvaliteten i byen.

– Å styrke kollektivtilbudet har vært et av våre hovedmål. Det har vi fått gjennomslag for, sier gruppeleder i Oslo SV Sunniva Holmås til TU. Samtidig skal biltrafikken reduseres med en tredjedel innen 2030.

Allerede i 2015 ble MDG, SV og Arbeiderpartiet, som nå styrer Oslo, enige om å kutte klimagassutslippene i byen med 95 prosent innen 2030. Men målet kan bli krevende å nå. Innbyggertallet er på vei opp, og utslippene går ikke så raskt ned som byrådet skule ønske.

– Derfor må vi sette inn alle tiltak vi kan, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg, fra MDG til TU.

Oslo har fire Cruiseterminaler. Nå kan en eller flere bli fjernet. Foto: Ill. Oslo Havn

Hun varsler nå flere kraftige tiltak for å kutte utslippene. Et av tiltakene er å strupe Cruise-trafikken. Oslo havn venter i 2019 hele 122 cruiseanløp til byen. Cruisetrafikken fordelt på 4 ulike terminaler: Filipstad, Søndre Akershuskai, Vippetangkaia og Revierkaia.

I den nye plattformen går de tre paritiene inn for å fjerne cruisekaia på Filipstad «Cruisetrafikken tar opp verdifulle areal langs fjorden, og er en lite bærekraftig form for turisme. Byrådet vil frigjøre plass som til nå har vært brukt til cruise, og åpne havnearealer i sentrum opp for byens befolkning og fjordnært byliv. Vi vil ikke prioritere å bygge ny cruiseskip-pir på Filipstad», står det i erklæringen. Berg sier det er en miljøseier.

– Det er et våre viktige gjennomslag, sier hun. Oslo Havn og VisitOslo skriver på sine nettsider at de samarbeider for å få flere cruiseskip og cruiseturister til Oslo.

Raymond Johansen sa på pressekonferansen tirsdag at byen er pliktig til å stille kai til disposisjon, om det er ledig kapasitet. Men kommentertr ikke mer om hva en eventuelt fjerning av dagens cruise-kai vil bety.

I tillegg vil SV, MDG og AP stanse bygging av E6 Oslo Øst og E18 Vestkorridoren.

– Det må til for å redusere trafikken, sa Johansen på pressekonferansen.

Fjerner parkering

Mens trailer og cruise får seg et skudd for baugen, vil byrådet heller satse på myke trafikanter. Det skal bli 100 kilometer med nye sykkelveier, billiger busser og lettere å gå i byen, skal vi tro byrået.

– Vi setter av 300 millioner kroner til kommunens klimafond, sier Lan Mari Berg. Pengene skal gå til privatpersoner, bedrifter og andre som gjør en innsats for å kutte egne utslipp.

Byrådslerer Raymond Johansen (Ap) vil kutte utslipp og redusere Cruise-trafikken i Oslo. Foto: Erik Martiniussen

– Det er blant annet en satsing på klimavennlig jobbreiser, sier Berg.

I tillegg lister erklæringen opp en rekke andre tiltak:

Flere parkeringsplasser skal reserveres for bildeling og utslippsfrie kjøretøy,

Det skal bygges ny T-banetunnel,

Jobbe for 60 km/t fartsgrense på alle hovedveier i Oslo hele året,

Kutte prisene på enkeltbilletter på bussen med 20 prosent,

Utvide familierabatt på buss og bane,

Bygge 100 kilometer nye sykkelveier innen 2023,

Søke staten om å bli pilotkommune for 20 sone rundt alle barneskoler,

All håndtering av varer og gods i Oslo ska være utslippsfri innen 2025.

Redusere biltrafikken med en tredjedel innen 2030, sammenliknet med 2015,

Jobbe videre for karbonfangst og lagring på Klemetsrud.

Usikkert om de når 2020-mål

I 2015 satte byrådet seg som mål å kutte utslippene i Oslo med 20 prosent, sammenliknet med 1990. Det tillater et utslipp på maksimalt 766 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Men selv om utslippene gikk kraftig ned fra 2016 til 2017, kan målet bli vanskelig å nå. Utslippstall for 2018 er enda ikke klare, men i 2017 lå utslippene i Oslo fortsatt på over en million tonn.

Analyser Klimaetaten har gjort til årets Oslo-budsjett viser at det fortsatt er en vei å gå for å nå de ambisiøse målene. I den ny plattformen har ikke MDG, SV og Ap nevnt 2020-målet med ett ord. Men miljøbyråd Lan Marie Berg avviser at byrådet har gått bort fra målet.

– Målet står ved lag, sier hun, på spørsmål fra TU.

– Vi får ikke statistikk for 2018 før året er omme, men 2020-målet står ved lag, sier Berg. Hun innrømmer at de må sette inn ytterligere tiltak for å nå målet.

Byrådsleder Raymond Johansen sier 2020-målet forutsatte karbonfangst og lagring på forbrenningsanlegget på Klemetsrud.

– 2020-målt forutsatte at Klemetsrud ble renset, svarer han på spørsmål fra TU.

25 prosent av klimagassutslippene i Oslo kommer fra forbrenning av søppel på Klemetsrud og Haraldsrud.

