Oslo skal få et vitenskapelig kraftsenter

Det er et år siden OSC – Oslo Science Center ble etablert som en forening. Visjonene har vært store fra starten, men onsdag ble det markert en offisiell lansering av senteret i Gaustadbekkdalen ved Universitetet i Oslos.

Med OSC skal Oslo bli i stand til å konkurrere med andre byer som er kommet lenger på dette området. Stockholm, stor-København, Helsinki og byer i Tyskland. Erkjennelsen er at Norge ligger etter på nyskapning og at noe må gjøres.

En bydel

Det er området fra Majorstua til Ullevål som er pekt ut som selve senteret i OSC, men med en satelitt rundt forskning og næringsliv ved Rikshospitalet. I hver av endene finner vi store nye etableringer som det gigantiske Livsvitenskapsbygget mot Ullevålsiden og Ferds utvikling av NRK-tomten på siden mot Majorstua. I tillegg bygger mange av forskningsinstituttene som Sintef og NGI ut og Rikshospitalet planlegger utvidelser.

Oslo Science Center

– Dette blir Norges første innovasjonsdistrikt, på samme måte vi finner i København, London og Boston. Området skal utvikles i partnerskap av de ledende kunnskapsmiljøene som er her, med næringsliv og investorer og med kommunen, sier Christine Wergeland Sørbye, som er administrerende direktør for Oslo Science City.

Hun har selv bakgrunn fra Oslo kommune hvor hun har jobbet med palene om Campus Oslo.

UiO

Miljøene som allerede er i det store området i form av forskningsparken, forskningsinstituttene og universitetet teller 7500 forskere, men også 30.000 studenter.

– Dette er det mest kunnskapstette området i landet sier Rektor ved UiO, Svein Stølen. Han har vært en pådriver til planen i sin rektorperiode og er nå styreleder i OSC.

Han mener at vi må sørge for å bygge et økosystem for de nye selskapene som gjør det attraktivt å fortsette i Oslo. Her skal de får tilgang på menneskelige og fysiske ressurser. Alternativet er ofte at de stikker til utlandet

– Det vi skal etablere trenger mye mer enn bare kunnskap. Vi må sørge for at dette blir et attraktivt område på mange måter. Vi trenger kafeer, restauranter og kulturtilbud og boliger som gjør dette til et levende sted også etter kl. 16.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg tror mange av oss kanskje er litt for tygge og lite vågale og ønsker OSC velkommen.

– Vi kan ikke planlegge fremtiden. De som lykkes med å utvikle næringsliv og samfunnet er de som tør å endre. Jeg tror at OCS kan bidra til det ved å skape det riktige miljøet. Dette passer godt inn i landets ambisjoner med å være smartere, grønnere og tenke bærekraft, sier hun.

Ønsker Oslo Science City velkommen: Statsminister Erna Solberg har stor tro på etableringen av Oslo Science City og vil være med å legge til rette med rammebetingelser som dette og andre fremtidsrettede kunnskapsmiljøer trenger. Foto: Odd Richard Valmot

Statsministeren ønsker å gi gründere bedre rammebetingelser, men hun ønsker også mer engasjement fra næringslivet. Staten bidrar nå med mer enn en prosent av BNP til forskning og utvikling, men næringslivet bør øke sin andel.

– Vi snakker altfor ofte om at vi må bygge på det vi er gode på. Det må vi selvfølgelig gjøre, men vi må også legge til rette for de helt nye ideene. Ellers taper vi på lang sikt, sier hun.

Oslo for hele landet

Byrådsleder Raymond Johansen er veldig opptatt av å utvikle byen som en kunnskapsby og liker planene om OSC svært godt. Samtidig ser han at dette ikke er byens mest attraktive byområde. Men det er store muligheter til å utvikle det.

– Vi ønsker å bidra til at området blir et flerfunksjonelt byområde med grøntarealer, møteplasser rekreasjonsmuligheter boliger og alt det andre som trengs. Det kan vi ikke gjøre bare i kommunal regi, men vi skal være med som en helhjertet partner og legge til rette, sier han.

Samtidig lufter han sin frustrasjon over at by og land ofte blir satt opp mot hverandre. Oslo vokser med 10.000 innbyggere i året og det er bra for hele landet. Landet trenger alt som hovedstaden genererer i form av kunnskap, nyskapning og ikke minst skattemidler som fordeles til andre kommuner.

Dette vil vi: Byrådet har vært en pådriver for å fremme Oslo som en kunnskapsby og byrådsleder Raymond Johansen vil bidra til at byen får en ny kunnskapsbydel med alt som trengs av funksjoner. Foto: Odd Richard Valmot

– Dette er ikke en landskamp mellom by og land. Vi er i samme båt og gjensidig avhengig av hverandre. De vi konkurrerer mot er i andre land. OSC vil være et aktivum, både for andre byer og distriktene rundt om i landet, sier han.

Matematisk Naturvitenskapelig institutt

Dekan ved matematisk Naturvitenskapelig institutt ved UiO har vært opptatt av store planer i flere tiår og har vært med å realisere mye. I dag sprenge han nyheten om at de holder på å etablere et veldig stort senter de har kalt dScience, der d-en står for digital. Senteret skal samle og fremme forskning ut utvikling på digitalteknologi over flere fagfelt og bygge både fysiske og digitale møteplasser som skal jobbe med data- og beregningsvitenskap.

– Alle deler av samfunnet er avhengig av dette. Det handler om oss selv som mennesker, om det næringslivet vi har og skal bygge og til syvende og sist hvordan vi tar vare på planeten, sier han.

DNB

Konsernsjef i DNB, Kjerstin Braaten er bekymret for næringslivet i Norge. I mange andre land er kunnskapsbedrifter blitt en mye viktigere del av næringslivet. Vi har levd svært lenge med olje og gass i førersetet, men de siste ti årene har havbruk vokst frem og blitt store. Selskaper som leverte til olje- og gass-sektoren har etter hvert funnet seg nye områder hvor de kan tilby ekspertise og produkter.

– Vi har ledende utdanning og forskning, men vi må bli mye flinkere til å utnytte dette. Derfor mener jeg at OSC er et svært godt tiltak med de riktige ambisjonene om å bli i verdenseliten.

NHO

NHO-sjef Ole Erik Almlid henter sine refleksjoner fra menneskehetens utvikling. For tusenvis av år siden etablerte vi de første sivilisasjonene ved elvemunninger. Slik er det ikke i dag.

– Jeg tror kunnskapsmiljøene er de nye elvemunningene. Aller best er det når de er etablert av noe som likner den hellige treenighet; akademia, næringsliv og myndigheter. Dette kan blir en elvemunning for de neste tusen årene, sier han.

Det er utlyst et oppdrag om å utføre en mulighetsstudie for OSC.

Hele 21 miljøer har meldt seg på. Av de skal det velges ut tre til fem som får konkurrere om jobben.