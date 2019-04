Oslo får ny båt for å samle opp søppel

Ikke alle vet at Oslo kommune i 30 år har hatt en egen søppeloppsamlingsbåt som rensker opp i indre Oslofjord. Fra desember i år skal en ny båt erstatte Pelikan som dagens båt kalles. Og mens Pelikan går på biodrivstoff, skal den nye være helelektrisk.

Den får også en ekstra kran med gripefunksjon for å kunne plukke opp større objekter, og vinger foran for å kunne samle søppel fra et større område. Til forskjell fra Pelikan skal nybåten også ha dynamisk posisjonering.

Båten fungerer ganske enkelt ved at den samler opp søppel fra overflaten i en container foran mens den kjører. Dagens båt har samlet om lag 50 tonn søppel i året, siden den ble satt i drift i 1989.

– Den plukker opp det som ligger og flyter. Det kommer en del søppel rekende fra de tre elveutløpene og fra land, alt fra plastposer til store tømmerstokker, sier teknisk direktør i Oslo Havn KF, Svein Olav Lunde.

Svein Olav Lunde og Rolf Mauritz Hanssen i teknisk avdeling ved Oslo Havn KF. Bilde: Arne Fenstad

Sjøarealet til Oslo kommune er på om lag 30 kvadratkilometer innerst i Oslofjorden.

Videreføring av oppdrettsbåt

Grovfjord mekaniske verksted skal bygge den nye søppelbåten. De har tidligere bygget arbeidsbåten GMV-Zero - en oppdrettsbåt verftet eier, men leier ut til oppdrettere.

Mye av innmaten i den nye søppeloppsamlingsbåten er likt det i oppdrettsbåten, ifølge Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord mekaniske verksted. Men batteripakken (550 kilowattimer) er større enn oppdrettsbåtens (340 kilowattimer).

Verftet leverte det billigste tilbudet i konkurransen. Prisen er 23 millioner kroner.

Bård Meek-Hansen, Grovfjord Mekaniske verksted Bilde: Arne Fenstad

– Vi bruker ikke de store leverandørene, men kjøper i stedet inn deler og setter sammen framdriftssystemet selv. Vi har gjort mye for å få ned kostnadene, og i dag mener vi at man skal kunne spare penger ved å bruke elektrisk motor. Dieselmotoren koster mindre å installere, men med billigere drift sparer man på elektrisk framdrift, sier Meek-Hansen.

Batteripakken leveres av Corvus, mens framdriftssystemet leveres av Danfoss. Oslo havn har to droner, Blueye og Deep Trekker, og en av dem skal opereres fra den nye båten. Båten bruker ekkolodd for å kunne se søppel også under vann.

Søppel er mindre akseptert

Utstyr og dimensjoner: Lengde: 12 m

Bredde: 7,5 m

Batteripakke: Corvus Orca ESS 554 kWh.

Fremdriftsmotorer: 2 stk. Danfoss Editron 107 kW permanentmagnetmotor.

Propellanlegg: 2 stk. Helseth 4-bladet fast justerbar propell med diamanter 925mm.

Sidepropell: 4 stk. Sleipner 37 kW elektriske trustere

Manøversystem: Undheim Systems JPOS Mini-DP dynamisk posisjoneringssystem

Dekkskran 1: Palfinger Marine PK23500(M). Løftemoment 23 tm. 6-seksjon hydraulisk utskyt. Hydraulisk vinsj med 1875 kg trekk kraft. Dekkskran 2: Palfinger Marine PK8501M. Løftemoment 7,4 tm. 3-seksjon hydraulisk utskyt. Hydraulisk gripearm med tiltrotator.

Oppsamlingskurv: Hydraulisk oppsamlingskurv med løftekapasitet på 300 kg.

Hydraulikkaggregat: Elektrisk HPU - 93 l/min, 290 bar, 250 liter tank.

Førerstol: NopSap MX3500 med integrerte joysticker for styring av kraner og oppsamlingskurv.

Rolf Mauritz Hanssen er prosjektleder i Oslo Havn og har jobbet med Pelikan i over 20 år. I løpet av de årene har tilstrømmingen av søppel til sjøen vært jevn, men de siste årene har folk blitt mer opptatt av det blir fjernet.

– Før var det stort sett kommersielle aktører i havneområdet, og de brydde seg ikke så mye om søppelet. Nå som området er bygget ut med leiligheter og badestrand, er ikke lenger søppel i sjøen akseptert, sier Hanssen.

Havnedirektør Ingvar Mathisen sier båten blir et viktig symbol, og et ledd i å fase inn nullutslippsløsninger.

Ingvar Mathisen, Oslo Havn KF Bilde: Arne Fenstad

– Når vi oppfordrer kundene av havna til å kutte utslipp, er det viktig at vi går foran selv, sier Mathisen.

Bedre arbeidsforhold

Den nye båten blir mer manøvreringsdyktig enn Pelikan, og alle funksjoner skal kunne styres fra stolen i styrhuset.

– Vi har brukt mye tid på HMS om bord, sier Lunde.

Etter det TU kjenner til er Pelikan den eneste spesiallagde søppeloppsamlingsbåten i Norge i dag, men Meek-Hansen sier han har vært i kontakt med andre havner som ser på samme system.