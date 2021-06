Oppsiktsvekkende effekt av tosidige solcellepaneler. – Vi tenkte bare: Wow!

At solceller får et oppsving i energiproduksjonen når snø reflekterer solstrålene, er et kjent fenomen. Ikke minst gjelder det for solceller på fasader, som er snøfrie året rundt, og for solceller med snøsmelting. Ren nysnø reflekterer opptil 80 prosent av sollyset og setter fart på energiproduksjonen i den kalde årstiden, når vi trenger den som mest.