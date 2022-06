Opposisjonen: Regjeringens industriløft er gammelt nytt

Høyre og Venstre mener det er lite nytt i regjeringens veikart for det de kaller «tidenes grønne industriløft». TU omtalte torsdag 100-punktsplanen som ble lagt frem av næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre

Regjeringen vil satse på sju områder: Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, og skog og bioøkonomi. Dessuten skal prosessindustrien, som for eksempel aluminiumsverk, få hjelp til å få ned utslippene.

– Mange gamle nyheter

I alt la regjeringen fram hundre tiltak, men Venstre fant lite nytt i løftene fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Her er det så langt jeg kan se veldig mange gamle nyheter solgt inn som nye tiltak, massevis som regjeringen er blitt presset til av Stortinget, som regjeringen gjør til sine egne tiltak, sier nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre til Dagens Næringsliv.

Høyres Linda Hofstad Helleland etterspør konkrete tiltak.

– Næringsministeren lover et industriløft, men hvor er løftet? sier hun.

– Vi er overrasket over at regjeringen ikke benytter muligheten til å presentere konkrete nye forslag som vil hjelpe industrien allerede nå til flere etableringer, større investeringer og tempo, legger hun til.

Mener olje og gass står i veien

Regjeringen vil hjelpe grønn industri på beina, og varsler statlige lån, garantier og kapital. SV mener oljeindustrien står i veien for planen.

– Elefanten i rommet er olje og gass, som binder de store investeringene og kompetansen i dag, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

– Det er naivt å tro at vi skal investere massivt i ny, grønn industri uten å frigjøre kapital, arbeidskraft og kompetanse fra den desidert største næringen vi har, fortsetter han.

Han varsler at dette blir en viktig sak for SV ved høstens budsjettforhandlinger.

Regjeringen vil ta noe av den økonomiske risikoen for å gjøre det lettere for private å investere i prosjekter på disse områdene. De viser til anslag om at det trengs 60 milliarder kroner fram til 2025.

– Næringslivet kan være trygg på at vi stiller opp, og at vi skal ruste de ulike støtteordningene for å møte behovet for statlige lån, garantier og egenkapital, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Neste uke vil han legge fram en batteristrategi med ti tiltak.

Allerede behandlet av Stortinget

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup mener mange av punktene i regjeringens grønne industriplan allerede er behandlet av Stortinget i Energimeldingen.

– Det er veldig bra at regjeringen følger det vi har trukket opp i energimeldingen. Der trekker vi fram alle disse områdene og gir en rekke bestillinger til regjeringen for fortgang i omstillingen av norsk økonomi og for å legge til rette for nye grønne arbeidsplasser i Norge, uttalte han til TU torsdag.