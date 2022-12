Lawrence Livermore National Laboratory rapporterer om et gjennombrudd. I flere tiår ved laboratoriet de kaller National Ignition Facility har de jobbet med å utvikle laserindusert fusjonsenergi. I et forsøk oppnådde de å generere 2,4 MJ energi ved et forbruk på 2,1 MJ. Eller kanskje litt mer forståelig; 6,67 kWh fra et forbruk på 5,83 kWh.