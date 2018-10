Oppfinneren forstår ikke hvorfor folk synes robotfingeren hans er creepy

Se hele videoreportasjen fra Reuters øverst i artikkelen.

Ja visst, dette er en robotfinger som er festet til en telefon.

Den kan bevege seg over skrivebordet, trykke på mobilskjermen og gi hånden din en forsiktig berøring.

At folk synes det ser ganske creepy ut, har ikke den franske oppfinneren og PhD-studenten Mark Teyssier særlig forståelse for. Han ønsker å innføre myk berøring som kommunikasjon mellom menneske og maskin. For slik kommuniserer vi jo mellom mennesker allerede?

Det er også mulig å sende berøringer til andre, nærmest som vanlige meldinger. Mottakeren kan få et forsiktig stryk over hånda.

