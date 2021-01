Nye byggekrav til sauna i fiskebåter er blant de mer spesielle reglene som trer i kraft i januar i år. De siste fem årene har det blitt stadig mer vanlig med badstu i nye fiskebåter, og Sjøfartsdirektoratet ser derfor behovet for å oppdatere forskriften for utforming av fiskebåter over 15 meter.