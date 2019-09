Oppdagelsesturen ble mareritt: Skipet fast i isen – 16 personer evakuert

Et redningshelikopter fra Svalbard har evakuert de 16 passasjerene som var om bord, opplyser Hovedredningssentralen. Passasjerene er fraktet til Longyearbyen, samme sted som skipet la ut fra lørdag.

I Longyearbyen ble passasjerene ivaretatt av den lokale redningssentralen og representanter fra rederiet.

Kapteinen på MS Malmö varslet Kystradio Nord og Hovedredningssentralen Nord-Norge klokken 15 tirsdag med ønske om å få evakuert passasjerene. Da drev fartøyet med isen, og havstrømmen var i ferd med å føre det inn i et grunt sund ved Rønnbeckøyane.

Blant passasjerene var det både filmprodusenter som skal dokumentere klimaendringer, og folk som har interesse for klimaspørsmål.

– Udramatisk

– Både vindkart og iskart fortalte skipperen at vi kunne komme oss inn i sundet, men det ble fort sperret av is. Vinden blåste isen ned i Hinlopenstredet, sier ekspedisjonsleder Tore Topp til NTB.

Skuta er isforsterket, men er ikke noen isbryter, og derfor ble det bestemt å evakuere passasjerene.

– Evakueringen foregikk profesjonelt og udramatisk. Vi har vært ute en vinterdag før, sier Topp, som er ute på sin sjette ekspedisjon.

Mannskapet på sju blir igjen om bord for å forsøke å få skipet løs. Det forventes at isen vil sprekke noe opp når det blir flo sjø tirsdag kveld. Kapteinen har da håp om å kunne ta skipet ut i åpent farvann for egen maskin.

– Vi håper å kunne fortsette turen om et par dager, sier Topp.

Klimatokt

Det er lite vind i området, men snøbyger og sikt ned mot 200 meter i bygene. Kystvaktskipet Andenes er dirigert mot havaristen og ventes å være framme rundt klokken 4 onsdag morgen.

MS Malmö seiler i kjølvannet til polarskuta Quest som i 1931 var baseskip for den svensk-norske Ahlmann-ekspedisjonen. Den gangen kartla de blant annet Nordaustlandet.

Ruten er lagt opp etter reisen som polarskipperen og selfangeren Ludolf Schjelderup gjennomførte for 88 år siden, og reisen er en del av prosjektet Klimatokt Svalbard Rundt.

Hovedmålet i 2019 er å komme fram til Norges østligste punkt, Kvitøya.