Operaen gjenåpnes etter at takkonstruksjon løsnet

Forestillingene i Operaen vil gå som planlagt framover, etter at Statsbygg har gjennomgått hovedsalen og forsikret at takkonstruksjonen er ordentlig festet.

En forestilling ble avlyst i Operaen etter at en større planke løsnet fra taket i hovedsalen og falt ned i publikumssonen på andre balkong fredag 8. mars. Ingen ble skadd, men i samråd med Statsbygg og politiet ble det besluttet å avbryte den pågående forestillingen «Ildfuglen/Vårofferet» av sikkerhetsmessige årsaker.

Konsertene som skulle gått i Operaen lørdag 9. og 16. mars ble avlyst av samme årsak.

Hele hovedsalen er nå gjennomgått av Statsbygg.

– Det er fire mindre områder helt i enden på to av publikumsbalkongene som har tilsvarende takkonstruksjon som der planken løsnet. Disse er nå forsvarlig sikret, og Statsbygg har forsikret oss om at det ikke er fare for at dette kan gjenta seg, skriver Den Norske Opera & Ballett i en epost sendt ut til publikummere.

Noen plasser i de berørte områdene er imidlertid sperret for bruk inntil videre.