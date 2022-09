Opec+ vil kutte oljeproduksjonen

Det er første gang på et år at de oljeproduserende landene har varslet produksjonskutt. USA og andre vestlige land har forsøkt å få landene til å øke produksjonen for å dempe oljeprisen.

Tidligere mandag siterte nyhetsbyrået Reuters ikke navngitte kilder som mente Opec+ ville holde oljeproduksjonen uendret.

I stedet ble landene enige om å redusere produksjonskvotene for oktober. Russland er et av landene som inngår i Opec+.

Noe av bakgrunnen for produksjonskuttet er at oljeprisen har falt i sommer, delvis som følge av bekymring for mulig økonomisk tilbakegang. I tillegg har økonomien i Kina vært preget av nye nedstengninger, og det ventes nye oljeprisfall dersom det blir enighet om en ny versjon av avtalen om Irans atomprogram.

Beslutningen til Opec+ førte ikke umiddelbart til store bevegelser i oljeprisen mandag. Tidligere på dagen hadde prisen steget over 4 prosent, ifølge E24.