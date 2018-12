Opec-landene møtes for å bremse prisfallet på olje

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 59,6 dollar på spotmarkedet etter et fall på tre prosent torsdag.

Fallet torsdag kommer etter en periode med svak prisutvikling for olje, og samme dag som OPEC-landene er ventet å vedta store kutt i sin produksjonen i et forsøk på å styrke oljeprisen.

Nordsjøoljen har ved noen andre anledninger i høst kortvarig bikket under 60 dollar fatet. Siden toppnivået i høst på 86 dollar fatet i oktober, har oljeprisen nå svekket seg rundt 30 prosent. Årsaken er overproduksjon og frykt for svikt i etterspørselen på grunn av svekket global vekst.

Så sent som i september: Høyeste pris på Nordsjø-olje siden 2014

Regner med millionkutt

Dette er bakteppet når OPEC-landene i dag møtes i Wien for å diskutere hvordan de kan bremse fallet i oljeprisene. Analytikere regner med et produksjonskutt på minst 1 million fat daglig.

Prisene falt med omkring 22 prosent i november.

– Vi har ikke diskutert tallene, sa Omans oljeminister Mohammed Hamad al-Rumhy onsdag, med henvisning til muligheten for et produksjonskutt.

Samtidig presser USA på for å holde oljeutvinningen oppe.

– Forhåpentlig vil OPEC beholde strømmen av olje slik den er, og ikke begrense den. Verden vil ikke se, og trenger ikke, høyere oljepriser, skrev USAs president Donald Trump på Twitter onsdag.