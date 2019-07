Omfattende Goliat-rapport: Vekten økte med to tredeler – mistet styringen

Her, på Hyundai Heavy Industries offshoreverft i Ulsan, Sør-Korea, ble Goliat bygget. Problemene var enorme, og vekten på den flytende produksjons-, lagrings og losseenheten økte så dramatisk at det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for å få redusert vekten.

(Bilde: Roald Ramsdal)