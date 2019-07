Om to år har du nesten 100 rene elbiler å velge mellom

Analysen ble publisert av Transport & Environment i dag, torsdag. Organisasjonen legger vekt på at myndighetene i ulike land fortsatt må bistå i overgangen fra fossilt brennstoff til elektrisitet.

«Myndighetene må sikre at førerne har de rette skatteincentivene og ladeinfrastruktur til å gå bort fra diesel og bensin fort», heter det i oppsummeringen.

Noe av utviklingen drives av EU-krav, og de vil sørge for at det vil være 92 helt elektriske bilmodeller å velge blant om to år, pluss 118 hybridmobeller.

Ifølge analysen vil det i 2025 bli produsert 4 millioner rene elbiler. Det vil være seks ganger mer enn i år. Da vil også antallet batteridrevne modeller igjen nesten dobles fra 2021, til over 170 – om vi skal tro analysen.

– Takket være EUs CO 2 -krav er Europa i ferd med å få tilgang på en bølge av nye biler med lengre rekkevidde og til rimeligere pris. Men jobben er ikke gjort. Elbiler må bli enda mer attraktive enn forurensende diesel- og bensinbiler, og dårlige plugin-hybrider, sier Lucien Mathieu, transport- og moblitietsanalytiker i T&E.

Klimagassutslippene skal kuttes kraftig i EU, særlig etter 2025. I 2030 må i utgangspunktet rundt 20 prosent av den europeiske bilparken gå på strøm.

Ifølge analysen vil bilmodellene til Volkswagen-gruppen utgjøre hele 41 av de drøyt 90 tilgjengelige elbilmodellene om to år.

Neste år blir det store året for nye modeller: Da blir det lansert over 30 nye, ulike elbilmodeller – det meste til nå.

Nok batterier?

Et problem for bilprodusentene er at det er lang ventetid på batterier. Analysen indikerer at det ikke blir noe problem fra 2023 – forutsatt at de planene som er lansert, faktisk også blir realisert. Blant annet foreligger det planer om en batterifabrikk i Nordland, men det prosjektet er ikke tatt med i regnestykket.

Her forventer T&E at det blir produsert bilbatterier i Europa om bare fire år. Illustrasjon: Transport & Environment

Batteribehovet i 2023 er ifølge T&Es analyse anslått å være rundt 130 GWh for å levere nok biler, varebiler, lastebiler og busser til å tilfredsstille etterspørselen. Det foreligger planer om nesten nøyaktig samme kapasitet. Kapasiteten er deretter ventet å bli doblet i løpet av de fem neste årene, og nå 274 GWh i 2028, ifølge rapporten.

Dette skal også gi flere jobber; med indirekte effekter vil rundt 120.000 jobbe i europeisk batteriindustri om fire år, tror analytikerne.

Målt mot innbyggertallet forventer analytikerne at Sverige forblir et bilproduserende land; etter Slovakia og Tyskland vil ingen i Europa produsere flere elbiler målt mot innbyggertallet i 2025.