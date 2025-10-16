Ap gjør det vanskelig for partnerne

For å få vedtatt sitt rykende ferske statsbudsjett, må regjeringen få støtte fra tre klimapartier – og Senterpartiet. Før forhandlingene er det vanlig å legge inn noen kutt som støttepartiene må bruke krefter på å forhandle inn igjen. Da kan sluttresultatet bli noenlunde slik Ap hadde tenkt i utgangspunktet.

I dette budsjettet mangler det ikke på saker å bryne seg på for de rødgrønne kameratene. Særlig hardt går det utover hjertesakene til tidligere regjeringspartner Senterpartiet. Nå vil Ap:

Erstatte gratis ferger med halv pris

Skrote Stad skipstunnel

Legge ned 14 passkontor

Øke avgiftene på bensin og diesel

Kutte i bredbåndsutbygging

Kutte i ordningen med sletting av studiegjeld

– Vi må vurdere om vi i det hele tatt skal sette oss til forhandlingsbordet, sier Sps finanspolitiker Bjørn Arild Gram. Han mener at regjeringen har gått systematisk til angrep mot saker som Sp og Ap var enige om.

Eventuelt kan man se det som en naturlig, om enn brutal, konsekvens av å miste nesten 60 prosent av oppslutningen sin.

Store Enova-kutt

Heller ikke Rødt og SV får noe gratis. De er misfornøyd med velferdsprofilen i budsjettet og ønsker mer til både minstepensjonister, uføre og tannhelse.

Sammen med MDG er de kritiske til at regjeringen kutter 1,8 milliarder kroner til Enova. Av dette var én milliard øremerket tiltak i industrien, som nå i stedet kan måtte kjøpe kvoter.

Resten er et generelt kutt, som gjør at Enovas styringsavtale må justeres, ifølge regjeringen. De forteller ikke på hvilken måte, men skriver at Enova i større grad bør støtte moden teknologi.

Skatt på småkraft

Regjeringen vil også innføre mer moms på elbiler. Det var forventet, men hoppet var uventet stort. Nå blir det moms på den delen av kjøpesummen som er over 300.000 kroner, mot 500.000 i dag. I 2027 blir det moms på hele kjøpesummen.

Tilsynelatende ut av det blå innfører regjeringen også grunnrenteskatt på småkraftverk. Hittil har vannkraft under 10 MW ikke hatt slik skatt. Småkraftforeningen frykter at mange vil gå konkurs hvis dette blir stående.

Fjernvarmebransjen fortviler fordi regjeringen nok en gang kutter i elavgiften. Det vil tvinge ned prisen på fjernvarme, siden den er lenket til strømprisen. Uten kompensasjon frykter de at det er spikeren i kista for hele bransjen.

Hvem skal prioritere elbiler?

Det er vanskelig å se hvilken ende Senterpartiet skal begynne i når de skal kjempe for sine saker. Og det er vanskelig å se hvilket parti som skal prioritere å kjempe elbiler og fjernvarme, når så mye annet står høyere på lista.

Og dette er bare de humpene vi har sett til nå. Etter hvert som partiene får lest stadig mer av budsjettet, kan det dukke opp andre ting de vil forhindre eller kjempe for.

Problemet for de røde partiene, er at de har få andre steder å gå. Senterpartiet like lite som SV og Rødt, men med litt større albuerom.

De kommer nok til å sette seg til forhandlingsbordet – noe annet ville vært en bortkastet mulighet til påvirkning. Men selv ved å true med Erna Solberg, kan de ikke vente samme gjennomslag som i hvetebrødsdagene med Støre for fire år siden.