Oljeserviceselskap har mangedoblet antall grønne jobber

Aibel har åtte ganger flere «grønne» jobber enn for ett år siden, og selskapet kan vise til at nær 40 prosent av bestillingene er jobber innen fornybar energi.

Serviceselskapet for olje og gass har nå en betydelig andel jobber innen fornybar industri, skriver Stavanger Aftenblad.

– Nesten 40 prosent av ordrereserven vår er fornybar nå mot under fem prosent for ett år siden. Vi har tatt inn ordrer i dette segmentet på over 8 milliarder kroner i år, sier administrerende direktør Mads Andersen i Aibel til avisa.

Olje vil fortsette å være størst

Aibel var den største enkeltleverandøren til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet og har nå etablert seg i den fornybare delen av offshoreindustrien.

– Jeg er stolt over det vi har fått til med Johan Sverdrup og nå tar vi med oss alt vi har lært av olje og gass inn på havvind og fornybar. Vi skal jobbe med begge deler, sier han.

Forrige uke sikret Aibel seg kontrakt på byggingen av to plattformer til Equinors gigantiske havvindprosjekt i Doggerbank-området i Nordsjøen. Kontrakten er verdt minst 2,5 milliarder kroner.

Denne kontrakten gjelder vindturbiner som skal monteres på havbunnen, men Aibel er også på jakt etter oppdrag i markedet for flytende havvind, skriver Aftenbladet.

– Fortsatt vil olje og gass være størst for oss i mange år, tiår framover. Fornybarprosjektene kommer i tillegg til olje og gass, ikke istedenfor, sier Andersen

Aibel har hovedkontor på Forus og verft i Haugesund i Rogaland og i Thailand.