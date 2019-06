Oljeselskaper truffet av rakett i Basra - planlegger å evakuere

Angrepet skjedde tidlig onsdag, og to irakiske arbeidere ble skadd, opplyser lokalt politi til Reuters.

Et av selskapene som holder til her, ExxonMobil, planlegger å evakuere 20 utenlandske ansatte etter angrepet. Politiet sier til Reuters at det dreier seg om en kortdistanserakett som landet rundt 100 meter fra bygget der Exxon-ansatte både bor og arbeider, får Reuters opplyst.

Det skal dreie seg om en Katusja-rakett med kort rekkevidde, opplyser politiet til Arab News, melder VG.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. Shell og Eni er blant de øvrige selskapene som har virksomhet på stedet.

