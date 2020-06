Teknisk Ukeblad presenterte denne uken en oversikt over de 157 letebrønnene i Barentshavet, som er boret i løpet av de siste 40 årene, og hvilke resultater de har gitt. Omkring 60 har gitt funn, men under halvparten av disse er store nok til at man kan vurdere å hente dem opp fra bakken.