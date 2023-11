Oljeselskap melder om «betydelig» funn i Gabon

Mandag morgen melder oljeselskapene BW Energy og Panoro Energy om funn i avgrensningsbrønnen DHBSM-1 i satellitt prospektet Hibiscus South utenfor Sør-Afrika.

Det fremgår av børsmeldinger fra de to selskapene.

En foreløpig vurdering indikerer at det skal være utvinnbare reserver på seks til syv millioner brutto fat olje.

– Den vellykkede avgrensningen av Hibiscus South-satellittstrukturen representerer en utvidelse av Dussafu produksjons- og reservebase med lave kostnader og lav risiko. Vi ser frem til å raskt føre disse høyverdifatene i produksjon, sier konsernsjef Carl K. Arnet i BW Energy i meldingen.

Dussafu-lisensen driftes av BW Energy, som har majoritetsandel, sammen med andre partnere, blant annet Tullow Oil Gabon, Gabon Oil Co. og Panoro Energy.

Flere prospekter

Funnet er også på linje med forventningene som ble lagt før oppstart av boreoperasjonen, med om lag 16 millioner fat olje, såkalt «oil in place».

«Oil in place» er mengden råolje først anslått å være i et reservoar. Betegnelsen skiller seg i utgangspunktet fra oljereserver, da OOIP refererer til den totale mengden olje som potensielt er i et reservoar og ikke mengden olje som kan utvinnes.

Selskapene har planer om å utvikle brønnen til en produksjonsbrønn tidlig i 2024.

– Resultatet bekrefter også det vesentlige potensialet til Dussafu-lisensen, hvor vi har flere fremtider prospekter, sier konsernsjefen i BW Energy.

Første funn i april

DHBSM-1-brønnen ble boret fra MaBoMo-produksjonsplattformen til total dybde på 6002 meter. Målområdet ligger om lag fem kilometer sørvest for MaBoMo og ble boret av jackup-riggen «Borr Norve».

Det var tilbake i april BW Energy meldte at den første oljen var hentet ut fra feltene Hibiscus og Ruche utenfor Sentral-Afrika. Feltene inngår i Dussafu-lisensen.

– Den positive utviklingen fortsetter i andre halvdel av året med en tredje brønn i produksjon og oppstart av ytterligere gassløftkapasitet for å støtte produksjonen fra Tortue-feltet i juli. Vi venter å levere ytterligere vekst i produksjon og kapasitet for generering av kontantstrøm i kommende kvartaler mens vi fullfører Dussafu-boreprogrammet og fullfører oppkjøpene av feltene i Brasil, kommenterte Arnet i en børsmelding på tidspunktet.