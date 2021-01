Oljeprisfallet ble et løft for nyskapning

– Det skjedde noe i 2014 da vi fikk det store prisfallet på olje. Vi observerte at mange flere ville starte opp selskaper basert på nye ideer, eller være med å jobbe i slike selskaper. Det er blitt lettere for gründerne å få med seg dyktige folk. Før 2014 gikk de flinkeste svært ofte til oljeindustrien, konsulentselskapene og til bank og finans. Mange går selvfølgelig dit ennå, men vi ser at flere blir gründere rett fra ingeniørstudiene, sier partner i ventureselskapet Alliance Venture, Jan Erik Hæreid.