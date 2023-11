Oljeindustrien vil ikke ha halvert utslippene før midt på 2030-tallet

Olje- og energiminister Terje Aasland møter Greenpeace og Natur og ungdom utenfor departementet i juni, og byr på is, som protesterer mot at ministeren akkurat har godkjent 19 nye oljeprosjekter. I statsbudsjettet for neste år kommer det frem at oljenæringen ikke vil halvere sine utslipp midt på 30-tallet. Foto: Eirik Helland Urke