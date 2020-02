Oljedirektoratet utsatt for fakturasvindel. Nå er millionene tilbake på konto

I november i fjor ble Oljedirektoratet (OD) utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Det aller meste av pengene, rundt 17 millioner kroner, er nå tilbakeført til direktoratet.

Det er DNB som har fått pengene i retur fra den britiske forretningsbanken Lloyd's bank.

Oljedirektoratet vi ikke svare på hvordan DNB har hjulpet dem, eller hvem som har tatt det økonomiske tapet.

Utbetalt til britisk bank

I november fikk Oljedirektoratet en e-post-faktura fra et amerikansk selskap som har jobbet med kartlegging av havbunnsmineraler i Norskehavet. Både beløpet og leverandøren stemte.

To dager senere fikk Oljedirektoratet en ny e-post om at kontonummeret for utbetalingen skulle endres. Direktoratet kontaktet økonomiavdelingen i selskapet og fikk bekreftet det nye kontonummeret. Beløpet ble så utbetalt til en konto i en britisk bank.

– Vi sendte forespørselen til riktig adresse, men fikk svar fra svindlerne. Det oppdaget vi dessverre ikke, for e-postadressen var veldig lik den vi sendte til, sa Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til TU i desember.

Hadde ingen grunn til mistanke

Eldbjørg Vaage Melberg Foto: Oljedirektoratet

Oljedirektoratet opplyser ikke om hvilket selskap det gjelder, men trolig er det snakk om amerikanske Ocean Infinity. De har leasingkontrakt på det norske skipet Seabed Constructor, og har gjort flere kartleggingsoppdrag for OD.

– Vi har også hatt utbetalinger til dette selskapet tidligere, så vi hadde ingen grunn til å mistenke noe, sa Melberg til TU i november.

Hun vil i dag ikke kommentere om det aktuelle selskapet har blitt hacket, men sier at ingenting tyder på datainnbrudd i ODs systemer.

– OD er en digital bedrift med gode rutiner, men selv vi kan utsettes for slik svindel. Da viktig å gå ut og fortelle om det, så andre bedrifter også kan bli obs på denne risikoen, sier Melberg.

Hun sier at rutinene nå er ytterligere strammet inn, men vil ikke kommentere på hvilken måte.

Politiet henla saken

Svindelen ble politianmeldt og politiet gjennomførte avhør og gikk gjennom e-poster og datalogger. Likevel ble saken henlagt i desember.

Melberg omtalte dette som ugreit og sa at Oljedirektoratet vurderte å påklage saken. Det har ikke skjedd.

– Det har vi valgt å ikke gjøre, fordi vi vurderte det som lite sannsynlig at Statsadvokaten ville komme til en annen konklusjon.