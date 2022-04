Oljebransjen trenger 17.500 nyansatte fram mot 2026

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Norsk olje og gass, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel

Til tross for politisk debatt rundt olje- og gassindustrien, mener organisasjonen at det er gode muligheter for å få seg jobb for unge som tar relevant utdanning.

Særlig mekaniske fag og elektrofag vil få økt betydning etter hvert som elektrifiseringen av norsk sokkel og utbygging av havvind tiltar, sier spesialrådgiver for kompetanse i Norsk olje og gass, Målfrid Rønnevik.

Ifølge Rønnevik vil mulighetene for de unge øke de neste årene, ettersom aldersavgangen øker.

– Flere slutter for å bli pensjonister, og aktiviteten på norsk sokkel er anslått å ligge stabilt høyt i flere år fremover. Det gjør at vi som næring trenger nyansatte tilsvarende et fullsatt Brann Stadion fram mot 2026, sier hun.

Brann Stadion kan ta imot 17.686 tilskuere.