Oljebransjen som anti-klima lobbyister?

Et nytt klimatoppmøte i Egypt nærmer seg slutten. Et såkalt conference of the parties - også kjent som «COP».

Et viktig spørsmål er hva som kommer ut av et slikt møte. Atmosfæriske CO 2 -konsentrasjoner har så lang økt jevnt og trutt, til tross for tidligere klimatoppmøter og klimarapporter fra FNs klimapanel (se grafikk under).

Kilde: FNs klimapanel

Et annet spørsmål er hvorfor disse toppmøtene ennå ikke har lykkes med å få ned klimautslippene. Oljeselskaper har deltatt på FNs toppmøter om klima, i følge Global witness. Når vi ser dette i sammenheng med NRKs dokumentarer, kan vi spørre hvilken rolle de har spilt under disse klimatoppmøtene.

I dokumentaren ‘Oljegigantenes svik’ som vises på NRKs strømmetjeneste, fremkommer det at oljeindustrien har jobbet hardt for å trenere arbeidet med å redusere klimautslipp. En av de største “klimaskurkene” er, i følge dokumentaren, Exxon. Det amerikanske oljeselskapet Exxon ble etterhvert fusjonert til ExxonMobil.

Klimatolog Rasmus E. Benestad stiller spørsmål om klimaarbeidet til oljebransjen. Foto: Meteorologisk institutt

Er denne motstanden mot det grønne skiftet bare noe som skjer langt utenfor Norges grenser? Nei, det tror jeg ikke. Men vi ser en kobling mellom Norge og USA når det gjelder fossile interesser og klima, der American Petroleum Institute (API) har jobbet i kulissene for å hindre en grønn omstilling, ifølge the Guardian. Equinor er visst fremdeles medlem av API i følge dokumentet Equinor Review of Industry Associations fra mars 2021 og et oppslag fra E24.

I 2020 lagde BBC en podcast med tittelen ‘How the oil industry made us doubt climate change’, og Oreskes og Conway har beskrevet måten fossil-lobbyen har påvirket folks oppfatning av klimakrisen i boken ‘Merchants of Doubt’. Intervjuer med tidligere miljøvernministre i NRKs ‘Innafor Klimarebellene’ skaper også et inntrykk om at oljen også har spilt en rolle når det gjelder klimasaken i Norge. Den har vært et hinder. Og den britiske organisasjonen for kritisk klimajournalistikk, Desmog.com, har stilt spørsmål rundt Equinor deltagelse på siste klimatoppmøte, COP26.

Vi får håpe at Equinor bidrar med å dreie verden i retningen av fornybare og bærekraftige energikilder. Equinor satser på havvind, men verden driver fremdeles og henter opp olje og gass fra jordskorpen. Det er denne utvinningen av olje og gass som er problematisk når det gjelder klimaendringene og en fortsatt økning at CO 2 som vist i grafikken. Havvinden er også viktig, men så lenge den ikke kompenserer for fossil energibruk, har den liten betydning for klimaendringene.

Oljebransjen har en stolt historie og har også gitt oss velstand. Det er også mange helter i historien om oljeutvinningen, og jeg tror fossilnæringen spiller en viktig rolle i å dreie verden inn i en grønn omstilling i nærmeste fremtid. Og jeg tror vi kan komme raskere i gang med løsninger på klimakrisen på ved å bytte ut styret til Equinor og andre selskaper med nye talenter som forstår klima, tar klimaendringene på alvor, og bryr seg om forskjeller i rikdom og makt. Bakgrunnen for denne tanken er utdypet i eboken ‘Været, Klima og jeg’. Det er i allefall verdt en debatt.