Oljebransjen setter klimakrav – også for maritim sektor

Daglig leder i Zero, Stig Schjølset, skriver i TU 29. august at også oljebransjen må få klimakrav. Offshore Norge deler deres mål om å redusere klimagassutslipp og støtter at myndighetene stiller krav når det gjelder lav- og nullutslippsløsninger i offshore maritim sektor. Klima- og miljødepartementet har allerede mottatt forslag til tiltak.

Operatørselskapene på norsk sokkel og rederiene har i mange år arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra offshore maritime aktiviteter. Gjennom operasjonelle tiltak, energieffektivisering, bruk av landstrøm og batterier, samt forskning og pilotprosjekter, har vi allerede oppnådd betydelige utslippsreduksjoner. Dette arbeidet er grundig dokumentert i KonKrafts statusrapporter.

Konkretisering av lav- og nullutslippskrav

Det er enklere å realisere utslippsreduserende tiltak for fartøy på langsiktige kontrakter enn for fartøy i spotmarkedet, understreker Benedicte Solaas i Offshore Norge. Foto: Privat

Offshore Norge har gitt innspill til myndighetene om hvordan lav- og nullutslippskrav i maritim sektor kan utformes på en effektiv og treffsikker måte. Vi foreslår blant annet at nullutslippskravene i første omgang gjelder forsyningsfartøy, som utgjør en stor del av utslippene fra offshore maritim virksomhet. Dette vil muliggjøre en trinnvis innfasing og redusert risiko.

Offshore Norges forslag til nullutslippskrav og lavutslippskrav for maritim sektor:

Nye forsyningsfartøy som settes i drift etter 1. januar 2029, skal være utstyrt med nullutslippsteknologi. Dette innebærer at utslippene reduseres med 60 til 80 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff. Kravet er teknologinøytralt og ment å sikre at nye fartøy bygges med nullutslippsteknologier, samtidig som det ikke utelukker at fartøyene fortsatt kan ha noe restutslipp av klimagasser.

For eksisterende fartøy foreslår vi krav til gradvis fallende utslippsintensitet. Dette gjør det mulig for aktørene på norsk sokkel å velge de tiltakene som er mest effektive i hvert enkelt tilfelle, og som gir innfasing av nullutslippsløsninger på fartøy der det er mest kostnadseffektivt.

Fra 1. januar 2026 skal offshorefartøy med installert landstrømsanlegg benytte landstrøm minst 90 prosent av tiden når fartøyet har liggetid på minst én time og det er tilgjengelighet på landstrøm i havneanlegget.

Offshorefartøy skal gjennomføre rutinemessig vask av skrog og propeller samt benytte miljøvennlig bunnstoff som bidrar til økt energieffektivitet. Det skal også etableres systemer for identifisering av energieffektivisering og lavutslippsløsninger i rederiene.

Krav til rettighetshavere og redere om årlig rapportering av utslipp, samt rapportering og logging av effekten av utslippskutt som følge av energieffektivisering, lavutslipps- og nullutslippstiltak.

Utfordringer som må løses

Næringen ønsker at myndighetene skal stille krav. Samtidig er det en rekke utfordringer som må løses. Energi- og klimaomstillingen i skipsfarten må ikke skje på bekostning av sikkerhet og arbeidsmiljø for de ansatte. Flere av nullutslippsdrivstoffene innebærer sikkerhets-, arbeidsmiljø-, drifts- og logistikkutfordringer som må adresseres parallelt med omstillingen.

Nasjonale lav- og nullutslippskrav må harmoniseres med reguleringer fra EU og internasjonale bransjekrav fra IMO for å unngå utilsiktede effekter og sikre at fartøyene kan operere i flere land.

Lavutslipps- og nullutslippskrav innebærer økte investeringsbehov og driftskostnader. Det er viktig å finne en rimelig fordeling av disse merkostnadene mellom operatørselskapene, rederiene, havnene og myndighetene. Enova bør også kunne gi støtte til utrullingen av nullutslippsløsninger, i tillegg til at virkemiddelapparatet i sin helhet må være treffsikkert for å støtte nødvendig infrastrukturutvikling og innovasjon, som er helt avgjørende i den videre fremdriften.



Ved utforming av lav- og nullutslippskrav må det tas høyde for at forsyningsfartøy inngår ulike typer kontrakter som varierer med tanke på varighet. Det er enklere å realisere utslippsreduserende tiltak for fartøy på langsiktige kontrakter enn for fartøy i spotmarkedet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Fornybarsatsing handler ikke bare om havvind og karbonfangst

Tilgang på kraft og utbygging av energiinfrastruktur i havner er avgjørende for å kunne innfri kravene til bruk av landstrøm og bunkring av nullutslippsdrivstoff.

Veien videre

Offshore Norge mener det er avgjørende med god samhandling mellom næringen og myndighetene i prosessen med å utforme kravene. Offshore Norge er forpliktet til å bidra til en grønn omstilling og ser frem til å samarbeide med myndighetene, Norges Rederiforbund og andre aktører for å utvikle og implementere effektive lav- og nullutslippsløsninger. Vi er klare til å ta vår del av ansvaret og ser frem til å fortsette arbeidet med å redusere klimagassutslippene fra offshore maritim sektor ytterligere.